Troisieme manche de la Coupe du Monde Piste UCI 2015-2016 attribuee a Hong Kong

L’Union Cycliste Internationale (UCI) a le plaisir d’annoncer que Hong Kong organisera pour la première fois une manche de la Coupe du Monde Piste UCI, les 16 et 17 Janvier 2016.

Les épreuves se dérouleront au Hong Kong Velodrome, dont la piste de 250 mètres a été inaugurée en décembre 2013 et a depuis accueilli plusieurs compétitions internationales comme la Hong Kong International Track Cup 2014 (épreuve UCI de catégorie 1).

Ce vélodrome est le lieu d’entraînement de la star locale Sarah Lee Wai-sze. La sprinteuse de 27 ans a décroché la médaille de bronze du keirin aux Jeux Olympiques de Londres, offrant à Hong Kong sa première médaille olympique en cyclisme. En 2013, Lee avait remporté le titre du 500 mètres aux Championnats du Monde Piste UCI à Minsk, en Biélorussie.

Hong Kong poursuit la longue tradition d’accueil de l’Asie pour les manches de Coupe du Monde Piste UCI, Kunming et Pékin (Chine), Tokyo (Japon) et Astana (Kazakhstan) ayant déjà organisé des épreuves de notre principal circuit international.

La Coupe du Monde Piste UCI 2015-2016 comprendra les manches suivantes :

Cali (Colombie), 30 octobre-1er novembre 2015

Cambridge (Nouvelle-Zélande), 5-6 décembre 2015

Hong Kong, 16-17 janvier 2016.

Au Calendrier International Piste UCI 2015-2016 figurent également les Championnats du Monde Piste Junior UCI d’Astana, au Kazakhstan (19-23 août 2015), et les Championnats du Monde Piste UCI de Londres, en Grande-Bretagne (2-6 mars 2016).

Commentant l’annonce, le Président de l’UCI Brian Cookson a dit : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé un accord avec la Fédération Cycliste de Hong Kong pour l’organisation de la dernière manche de notre circuit. Les coureurs et les équipes peuvent maintenant pleinement se préparer à la saison de cyclisme sur piste 2015-2016 qui visitera quatre continents et culminera à Londres avec les Championnats du Monde UCI de la discipline. »

Le Président de la Fédération Cycliste de Hong Kong Hung-Tak Leung pour sa part a déclaré : « Accueillir la Coupe du Monde à Hong Kong aidera à promouvoir le cyclisme sur piste auprès de la population, ce qui nous permettra de détecter plus de coureurs talentueux destinés à intégrer le haut niveau. »

Cliquez ici pour le Calendrier Piste International UCI 2015-2016

Pour plus d’informations

Louis Chenaille

Attaché de Presse UCI

+41 79 198 7047

louis.chenaille@uci.ch

John Zerafa

VERO Communications

+44 7813 814 816

jzerafa@verocom.co.uk

