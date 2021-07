Concacaf Statement

Following recent media reports, Concacaf clarifies that it is fully committed to the Concacaf Gold Cup and confirms that the 2019, 2021 and 2023 editions are part of the FIFA Calendar. Additionally, once the new FIFA calendar is produced after 2023, Concacaf will continue organizing the pinnacle event of our confederation.

Declaración de Concacaf

Después de la última información publicada por los medios de comunicación, Concacaf aclara que está totalmente comprometida con la Copa Oro de Concacaf y confirma que las ediciones 2019, 2021 y 2023 son parte del calendario de la FIFA. Además, una vez se produzca el nuevo calendario de la FIFA después del 2023, Concacaf continuará organizando el evento principal de nuestra confederación.

