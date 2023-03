Your e-time has come! 🎮 The Olympic Esports Series is coming and this is your chance to participate! Are you up for the challenge? #OlympicsEsports #OlympicEsportsSeries pic.twitter.com/Igc0mMATyi

Recent Articles

The IOC announced the Olympic Esports Week: what sports can be played and how to participate

The qualification process is already underway and the finals will be held, in person, from 22 to 25 June at the Suntec Center in Singapore. “It marks an important milestone in our ambition to support the growth of virtual sports within the Olympic Movement,” said Thomas Bach.

El COI anunció la Semana Olímpica de Esports: a qué deportes se podrá jugar y cómo participar

El proceso de clasificación ya está en marcha y las finales serán, de manera presencial, del 22 al 25 de junio en el Centro Suntec de Singapur. “Marca un hito importante en nuestra ambición de apoyar el crecimiento de los deportes virtuales dentro del Movimiento Olímpico”, aseguró Thomas Bach.

What should Oksana Chusovitina do to qualify for her ninth Olympic Games?

The gymnast, medalist in Barcelona 1992 and in Beijing 2008, will be 49 years old when the sports community meets in Paris 2024. Last weekend she was third in the jumping test at the Cottbus World Cup and on Saturday she will perform in Doha. The legend continues and breaks the logic of gymnastics.

¿Qué debe hacer Oksana Chusovitina para clasificarse a sus novenos Juegos Olímpicos?

La gimnasta, medallista en Barcelona 1992 y en Pekín 2008, tendrá 49 años cuando la comunidad deportiva se reúna en París 2024. El último fin de semana fue tercera en la prueba de salto en la Copa del Mundo de Cottbus y el sábado se presentará en Doha. La leyenda continúa y rompe la lógica de la gimnasia.

Norway dropped out and the boycott of the World Boxing Championship in New Delhi is growing

The International Boxing Association (IBA) allows boxers from Russia and Belarus to participate in the Women's World Cup and there are already 11 countries that will not be present in India from March 15 to 26.