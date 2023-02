Recent Articles

Nuevo capítulo en el conflicto entre la IBA y el COI: El boxeo presentó su propio sistema de clasificación para París 2024

Esta noticia llega después de que la Junta Ejecutiva del COI haya decidido que los eventos y competencias clasificatorios de boxeo para París 2024 no se llevarían a cabo bajo la autoridad de la Asociación Internacional de Boxeo.

New chapter in the conflict between the IBA and the IOC: Boxing presented its own classification system for Paris 2024

This news comes after the IOC Executive Board decided that the boxing qualifying events and competitions for Paris 2024 would not be held under the authority of the International Boxing Association.

La Unión Europea pidió “presionar al COI” para que Rusia y Bielorrusia no estén en París 2024

El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que “condena” la decisión del COI de permitir la participación de los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos bajo la bandera neutral. “Será utilizado por ambos regímenes con fines propagandísticos", asegura.

The European Union called for “pressure on the IOC” so that Russia and Belarus are not in Paris 2024

The European Parliament approved a resolution in which it “condemns” the decision of the IOC to allow Russian and Belarusian athletes to participate in the Olympic Games under the neutral flag. “It will be used by both regimes for propaganda purposes,” says.

Mikaela Shiffrin splits with long time coach at World Championships

The two worked together for seven years and were together for 65 of her 85 World Cup wins.