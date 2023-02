Recent Articles

El circuito de Copas del Mundo da inicio a un año preolímpico para la gimnasia rumbo a París 2024

La temporada 2023 de la gimnasia internacional comienza este fin de semana y no se detendrá hasta el final del año, cuando la gran mayoría de las plazas para los Juegos Olímpicos serán asignadas.

The World Cup circuit kicks off a pre-Olympic year for gymnastics heading to Paris 2024

The 2023 season of international gymnastics starts this weekend and will not stop until the end of the year, when the vast majority of places for the Olympic Games will be allocated.

Bach and the possible boycott of Paris 2024: “It’s not for governments to decide who can participate, it would be the end of the Games”

Zelenski insisted on the exclusion, Russia asked the IOC to “resist pressure” and amidst the cross-statements, Bach stated that the previous boycotts “only served to punish athletes”.

Bach y el posible boicot a París 2024: “No corresponde a los gobiernos decidir quién puede participar, sería el fin de los Juegos”

Zelenski insistió en la exclusión, Rusia pidió al COI “resistir las presiones” y en medio de las declaraciones cruzadas, Bach afirmó que los anteriores boicots “solo sirvieron para castigar a los deportistas".

Messi and Di María, the first world and Olympic champions since 1936

13 Uruguayans did it almost a hundred years ago. Three Italians did it in the 1930s. Since World War II, no soccer player has won the two highest national tournaments in this sport. Until Qatar 2022 arrived.