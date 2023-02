Los Angeles 2028: el surf y la escalada, en consideración para los Juegos Paralímpicos

Recent Articles

The search for balance in an always unfair scenario

Avoiding the banning of Russian and Belarusian athletes in Paris 2024 and honoring the concept of solidarity with the Ukrainian people exposes the IOC to a crossroad from which an attempt is being made to get out in the most reasonable way.

La búsqueda del equilibrio en un escenario siempre injusto

Evitar la proscripción de atletas rusos y bielorrusos en París 2024 y honrar el concepto de solidaridad con el pueblo ucraniano expone al COI a una encrucijada de la cual se intenta salir de la manera más razonable.

Handball masculino: Dinamarca llega a París 2024 como tricampeón mundial

Con la victoria ante Francia en la final de Suecia-Polonia 2023 selló el primer ticket hacia los próximos Juegos y alcanzó la aplastante cifra de 28 partidos invicto en Copas del Mundo. España finalizó tercera y se aseguró un lugar en el Torneo Preolímpico 1.

Men’s handball: Denmark arrives to Paris 2024 as three-time world champion

With the victory against France in the Sweden-Poland 2023 final, they sealed the first ticket to the next Games and reached an overwhelming number of 28 undefeated matches in the World Cups. Spain finished third and secured a place in Pre-Olympic Tournament 1.

Do you believe in miracles? Local lifeguard claims unlikely win in the “Super Bowl of Surfing”

Luke Shepardson stunned one of the strongest fields in surfing, and he did it while on a break from work.