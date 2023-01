I strongly condemn the public display of the Russian flag during the game of the Ukrainian tennis player Kateryna Baindl at the Australian Open today. I call on Tennis Australia to immediately enforce its “neutral flag” policy. @TennisAustralia @AustralianOpen pic.twitter.com/zw8pLN4FIF

Recent Articles

Harsh response to the ban on Russian and Belarusian flags at the Australian Open: “It’s shameful”

The first Grand Slam banned them after an incident in the match between Russia's Kamilla Rakhimova and Ukraine's Kateryna Baindl. Ambassador Alexei Pavlovsky pointed to the organization.

Dura respuesta a la prohibición de las banderas de Rusia y Bielorrusia en el Abierto de Australia: “Es lamentable”

El primer Grand Slam las prohibió después de un incidente en el partido entre la rusa Kamilla Rakhimova y la ucraniana Kateryna Baindl. El embajador Alexei Pavlovsky apuntó a la organización.

París 2024 lanzó paquetes de hospitalidad para acceder a una experiencia olímpica VIP

A través de una plataforma, ya están disponibles para la compra diferentes opciones de tickets para que los fanáticos combinen una posibilidad única: el turismo por la majestuosa capital francesa con el mejor deporte del mundo. Los más caros llegan a costar 24 mil euros.

Paris 2024 launched hospitality packages to access a VIP Olympic experience

Through a platform, different ticket options are now available for purchase so that fans can combine a unique possibility: tourism through the majestic French capital with the best sport in the world. The most expensive ones cost up to 24 thousand euros.

Mateo Fernández de Oliveira, the university student who will play three majors

The consecration in the Latin America Amateur Championship (LAAC) will give the Argentine the chance to measure cards with the most prestigious golfers in the Augusta Masters, the British Open and also in the United States Open, the new prize for the champion of this competition.