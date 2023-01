Atletismo en París 2024: calendario confirmado con gran la novedad del repechaje

Recent Articles

La seguridad de los juegos, un eterno desafío

A un año y medio de París 2024, en la capital francesa se trabaja intensamente para que todo esté bajo control durante los primeros juegos post pandemia con público en los estadios.

The Games security, an eternal challenge

A year and a half before Paris 2024, the French capital is working intensively to ensure that everything is under control during the first post-pandemic games with an audience in the stadiums.

IIHF wants decision from the NHL regarding Milano Cortina 2026 by the end of the year

NHL players have not competed in the Winter Olympics since Sochi nearly a decade ago.

Santiago ve crecer a paso firme a la Villa de Atletas en el año de los Juegos

El complejo panamericano y parapanamericano ya estálisto en más de un 50%; entre octubre y noviembre funcionará comola casa de deportistas de 41 nacionalidades durante el eventodeportivo más importante de la historia de Chile.

Santiago sees the Athletes Village grow steadily in the year of the Games

The Pan-American and Parapan American complex is now more than 50% ready; between October and November it will function as the home of athletes of 41 nationalities during the most important sporting event in the history of Chile.