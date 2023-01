Recent Articles

Santiago ve crecer a paso firme a la Villa de Atletas en el año de los Juegos

El complejo panamericano y parapanamericano ya estálisto en más de un 50%; entre octubre y noviembre funcionará comola casa de deportistas de 41 nacionalidades durante el eventodeportivo más importante de la historia de Chile.

Santiago sees the Athletes Village grow steadily in the year of the Games

The Pan-American and Parapan American complex is now more than 50% ready; between October and November it will function as the home of athletes of 41 nationalities during the most important sporting event in the history of Chile.

A matter of state: Kenya vowed to “fight doping” amid multiple cases

William Ruto, president of Kenya, announced a million-dollar investment to develop anti-doping programs after receiving Sebastian Coe. “The road will be long,” said the top leader of World Athletics.

Cuestión de estado: Kenia prometió “luchar contra el dopaje” en medio de los múltiples casos

William Ruto, presidente de Kenia, anunció una inversión millonaria para desarrollar programas antidopajes luego de recibir a Sebastián Coe. "El camino será largo”, afirmó el máximo dirigente de World Athletics.

University gymnastics in the United States and a growing trend: Olympic champions join the experience of competing in show mode

Every year more international gymnasts decide to join this annual championship during the North American winter. In the NCAA 2023 that starts tomorrow Friday, there will be four Olympic medalists from Tokyo 2020.