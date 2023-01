Recent Articles

Un año repleto de Mundiales y clave para París 2024: se vienen 12 meses a puro deporte

Los Mundiales de handball y hockey sobre césped pondrán en marcha un 2023 repleto de atractivos y fundamental en la búsqueda de plazas para los próximos Juegos Olímpicos. Conocé toda la agenda deportiva.

A year full of World Cups and key for Paris 2024:12 months of pure sport are coming

The Handball and Field Hockey World Championships will kick off a 2023 full of attractions and fundamentals in the search for places for the next Olympic Games. Get to know the entire sports agenda.

Zara Tindall emprende un nuevo sueño olímpico: se entrena para París 2024

La jinete británica, nieta de la fallecida Reina Isabel II y medallista en Londres 2012 comenzó un nuevo ciclo olímpico y va por la clasificación para los Juegos Olímpicos del próximo año.

Zara Tindall embarks on a new Olympic dream: she is training for Paris 2024

The British rider, granddaughter of the late Queen Elizabeth II and medalist in London 2012, began a new Olympic cycle and is looking to qualify for next year's Olympic Games.

Tennis legend Martina Navratilova announced that she has throat and breast cancer: “I will fight with everything I have”

The winner of nine Wimbledon titles gave details of how she will deal with the treatment of the disease