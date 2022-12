Recent Articles

Qatar, an exotic host with an investment record and 64 games in a single city

After a World Cup that, in short, was played in Doha, what follows is another example of how difficult it is to convince a single government to have so many resources for a business that, almost without exception, is for FIFA.

Qatar, un anfitrión exótico con récord de inversión y 64 partidos en una sola ciudad

Tras un Mundial que, en definitiva, se jugó en Doha, lo que sigue es una muestra más de lo difícil que es convencer a un solo gobierno de disponer de tantos recursos para un negocio que, casi sin excepción, es para la FIFA.

Pasó Qatar 2022, pero la región seguirá bien abrazada al deporte olímpico

En los próximos tres años, Doha, que ambiciona con los Juegos, tendrá a cargo certámenes de máximo prestigio como Campeonatos Mundiales de judo, natación y tenis de mesa. Además, el fervor por la pelota perdurará: las próximas dos Copas Asiáticas de fútbol se harán en Medio Oriente.

Qatar 2022 has come to an end, but the region will continue to embrace Olympic sports

In the next three years, Doha, which aims for the Games, will host the most prestigious competitions such as World Judo, Swimming and Table Tennis Championships. In addition, the fervor for the ball will last: the next two Asian Soccer Cups will be held in the Middle East.

Marie-Philip Poulin makes history by winning Canada’s Athlete of the Year award

It is the first time the award has gone to a female hockey player since its inception 86 years ago.