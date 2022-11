En un Medio Oriente a puro deporte, la primera copa del mes fue conquistada por Irán

Recent Articles

Politicians, journalists and former UEFA president, Michel Platini, were also spied on by Qatar to guarantee the 2022 World Cup

They were victims of cyber attacks because of their critical positions regarding the attribution to the controversial emirate of the organization of the soccer World Cup.

Brittney Griner meets with US government officials from her Russian prison cell

This was Griner’s first in-person visit since the summer

Revelan que el ex presidente de la UEFA, Michel Platini, políticos y periodistas también fueron espiados por Qatar para garantizar el Mundial 2022

Fueron víctimas de ataques cibernéticos debido a sus posiciones críticas sobre la atribución al polémico emirato de la organización de la Copa del Mundo de fútbol

“Project Merciless”: Qatar’s plan to spy on top FIFA leaders and ensure the organization of the 2022 World Cup

An investigation reveals that more than 380 million dollars were spent to hack personalities. The spies violated email accounts, computers, phones and investigated friends and family of world football leaders and advisors.

“Proyecto sin piedad”: el plan de Qatar para espiar a altos dirigentes de la FIFA y garantizar la organización del Mundial 2022

Una investigación revela que gastó más de 380 millones de dólares para hackear personalidades. Los espías vulneraron cuentas de correo electrónico, computadoras, teléfonos e investigaron a amigos y familiares de dirigentes y asesores del futbol mundial