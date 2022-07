Gobierno frena polémica comisión para evitar suspensión de FIFA a El Salvador

La FIFA todavía no se pronuncia luego que el INDES decidiera interrumpir la función de su Comisión Normalizadora antes de que se cumpliera el plazo este lunes para una posible sanción

World Athletics introduces “repechage” round for Paris 2024 in select events

Athletes in distances from 200 through 1,500, plus hurdlers, who do not advance to the semifinals through placement will have another chance

NBA champion will auction championship rings to aid Ukraine

Slava Medvedenko won two championships with the Los Angeles Lakers in 2001 and 2002.

U.S. women win third consecutive world title in the 4x400m relay

The relay team of Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson and Sydney McLaughlin brought home the third consecutive 4x400m relay gold for Team USA on Sunday night in Eugene.

Germany leaves Eugene with few medals and lots of questions

The country will play host to the European Championships next month after a disappointing medal haul from the World Athletics Championships