Thomas Bach elogia los Juegos de Invierno como “un entorno muy seguro”: “El nerviosismo está más en casa y en los viajes hacia Pekín”

El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en la Casa de Huéspedes de Estado Diaoyutai en Pekín, China. 25 de enero, 2022. Zhang Ling/Xinhua via REUTERS

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que se inauguran la semana que viene, son “muy seguros” y contarán con espectadores internacionales, dijo el presidente del COI, Thomas Bach, durante una entrevista con Around the Rings en la que abordó un amplio abanico de temas: desde su cena con la tenista Peng Shuai hasta la posibilidad de que una mujer le suceda en la presidencia en 2025.

“La gente que ha llegado aquí y está en el círculo cerrado, se da cuenta de que está en un entorno muy seguro. El nerviosismo está más en casa y en los viajes hacia Pekín. Porque allí no hay un circuito cerrado y el número de casos se dispara”, dijo Bach durante la entrevista.

- Acaba de reunirse con el Presidente Xi. ¿De qué hablaron?

- Fue una buena oportunidad para informarme sobre el estado de los preparativos. Él y las autoridades chinas están comprometidos con estos Juegos Olímpicos. Hubo en particular dos aspectos. Por un lado, el objetivo que han alcanzado, más de 300 millones de chinos se dedican a los deportes de invierno. Por otro lado, la situación del covid en todo el mundo. Hablamos de las sedes y también mencionó al equipo chino diciendo que para él no se trata del número de medallas que puedan ganar, para ellos lo más importante es el equipo con integridad y contra el doping, que él personalmente le dijo al equipo chino que esta es la clave. Considera que el equipo olímpico es un modelo a seguir para el desarrollo de los deportes de invierno en China, incluso más allá de estos 300 millones de chinos.

- Los Juegos de Pekín 2008 y los de Pekín 2022 son muy diferentes. ¿En qué se diferencian?

- Los Juegos Olímpicos han cambiado mucho. Unos eran de verano, estos son de invierno. China ha cambiado mucho, se nota la confianza del pueblo chino. En 2008 fue el inicio de su aparición en la escena deportiva internacional y llegaron con el mayor evento deportivo del planeta. Después de esto y de haber organizado innumerables campeonatos, tienen una gran experiencia y gente muy experimentada. Hay mucha gente de 2008 involucrada ahora en la organización de 2022. Hay muchos millones más de chinos que hablan inglés y otros idiomas. Todo esto refleja el desarrollo que se ha producido en China y el papel que está desempeñando ahora mismo en el deporte, el comercio, los negocios, la cultura y la política internacionales.

- ¿Cuál es la situación de cara a los Juegos de Pekín, y qué espera el COI con un número limitado de espectadores y casi sin relevo de la antorcha? Debe haber un ambiente muy tenso en Pekín.

- Venimos de Tokio y no había ningún espectador. Aquí tendremos espectadores y también tendremos espectadores de la comunidad internacional que vive aquí en China, esto se confirmó esta misma mañana en nuestra reunión de coordinación diaria.

- ¿Gente de empresas, agencias gubernamentales...?

- Expatriados de empresas extranjeras que viven aquí, patrocinadores, personal de misiones diplomáticas, chinos... Habrá espectadores. Y la gente que ha llegado aquí y está en el circuito cerrado, se da cuenta de que está en un entorno muy seguro. El nerviosismo está más en casa y en los viajes Pekín. Porque allí no hay un circuito cerrado y el número de casos se dispara. Por eso hacemos un llamamiento a todas las personas que vienen aquí en los próximos días para que hagan un esfuerzo adicional en su propio interés. Se están tomando muy en serio las medidas contra el COVID. Háganse las pruebas lo más cerca posible de la salida. No hacer fiestas de despedida después del último test negativo, 24-72 horas antes. Llevar una máscara porque pueden elegir entre estar en casa y estar a salvo o correr el riesgo, venir aquí por cinco o diez días de cuarentena o entrar en 21 días de cuarentena y no participar en los Juegos. El camino a Pekín es para todo aquel que quiera venir aquí y sea responsable. Sólo puedo sugerir con firmeza que cada uno asuma su responsabilidad.

- Si fuera periodista y tuviera que escribir un artículo sobre la experiencia del COI en China en los últimos 15 años, con tres Juegos celebrados allí, ¿cuál sería el titular?

- No soy periodista (risas). La experiencia desde el punto de vista deportivo refleja el cambiante panorama mundial que hemos visto en la última década. La importancia de Asia y China está aumentando. En los negocios y el comercio, en la política, en la cultura y en el deporte, China es ahora una gran nación deportiva, y con esos 300 millones de chinos dedicados a los deportes de invierno, con los 2.000 destinos de deportes de invierno y las pistas de hielo, China es ahora también una nación de deportes de invierno. Esto supone un gran cambio respecto al pasado.

- Teniendo en cuenta todos los boicots diplomáticos, las protestas, las críticas de la prensa y las constantes preguntas sobre los derechos humanos, la censura o la contaminación. ¿Valió la pena la aventura china?

- Es importante para nosotros, y nuestra misión es ofrecer los mejores deportes de invierno posibles. Este objetivo se ha conseguido. Los planes de viaje de los políticos no son competencia del COI.

- Los líderes republicanos de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes han enviado una carta a los ejecutivos de la NBC en la que expresan su preocupación por “el grado de influencia que el PCC (Partido Comunista Chino) pueda tener sobre la cobertura de los juegos por parte de NBC Universal”. ¿Puede decir algo al respecto?

- Parece que se trata de una cuestión estadounidense. No vamos a interferir. Somos responsables del pleno respeto de la Carta Olímpica y del contrato de la ciudad anfitriona. Hasta ahora no tenemos ninguna razón para dudar de que esto se cumpla. Hablando de todas las cuestiones políticas, no debemos olvidar que estos Juegos Olímpicos cuentan con el apoyo unánime de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. Aprobaron que los estados miembros cooperen con el COI y el IPC para cumplir la misión de estos Juegos de unificar y que los atletas transmitan el mensaje de paz y entendimiento. Este es un gran compromiso de los 193 gobiernos de los Estados miembros. Hay opiniones políticas, es normal, pero hay que ver este apoyo unánime a los Juegos y en eso nos estamos concentrando.

- ¿Ha tenido la oportunidad de cenar con Peng Shuai, como estaba previsto?

- Tendremos una reunión y una cena durante los Juegos, esto se acordó en el contacto continuo que tuvimos con ella desde finales de noviembre, donde hubo varias llamadas visuales con nuestro equipo y ella. El último contacto fue la semana pasada. El Comité Olímpico de China nos ha apoyado mucho para que esto se lleve a cabo, respetando el sistema de circuito cerrado debido al COVID. Tendrán noticias de la reunión a su debido tiempo.

- ¿Puede comentar algo sobre el contacto que el COI mantuvo con el tenista la semana pasada?

- Nuestro equipo estaba haciendo un seguimiento. Yo sólo participé en la primera videollamada. Estuvieron haciendo un seguimiento y se están conociendo mucho mejor, y ella expresó que está deseando que se produzca esta reunión y seguir los Juegos y la actuación de sus compañeros olímpicos chinos aquí en los Juegos.

IMAGEN DE ARCHIVO. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, sostiene una conversación virtual con la tenista china Peng Shuai en Lausana, Suiza. Noviembre 21, 2021. Greg Martin/COI/ Distribuida vía REUTERS

- Los patrocinadores han pasado por dos Juegos Olímpicos con las limitaciones de COVID. ¿Qué les dice a los patrocinadores sobre el valor de los Juegos y si deben renovar? ¿Es optimista respecto a París y Milán como oportunidades?

- Hemos visto, al volver a Tokio, que los patrocinadores estaban muy satisfechos con los Juegos. Son tiempos difíciles para que los Juegos se celebren. Que los atletas puedan hacer realidad su sueño olímpico. Los patrocinadores y los titulares de los derechos lo han apreciado. Estamos cooperando estrechamente con los patrocinadores para comprometernos al máximo. Son muy constructivos.

- ¿Qué opina el COI, o en qué punto se encuentra, sobre la universalidad y la diversidad de las naciones participantes en los Juegos Olímpicos de Invierno? El año 2022 será probablemente la primera vez desde los años setenta en que se produzca un descenso en el número de naciones participantes, aunque sólo sea por uno o dos de momento.

- Sí, vemos aquí que dos CONs que nunca se han clasificado para los Juegos de Invierno, tienen atletas clasificados. Veremos al final cuántos CONs estarán presentes. Por el momento tenemos 91, como en Pyeongchang, tuvimos atletas rusos y dos nuevos CONs se han clasificado. La diferencia con los Juegos de Verano es que para los Juegos de Invierno no tenemos este sistema establecido de invitaciones para los CONs, así que depende de las calificaciones deportivas. Puede haber ligeros cambios aquí o allá, pero no expresa realmente el compromiso con el COI, dadas las calificaciones.

- ¿Cuál es la viabilidad de los Juegos Olímpicos de Invierno teniendo en cuenta el cambio climático?

- Todas las Copas del Mundo de esquí alpino dependen de la nieve artificial. No he visto ninguna Copa del Mundo en los últimos... no sé cuántos años. No ha habido nunca sólo con nieve natural. En general tienes razón, esto no sólo se refiere a Pekín, son todos los deportes de invierno. El cambio climático es un reto, y si se mira particularmente a Europa y a la región alpina, se ve que hay que ir a una altitud mucho mayor que antes. Esto es válido para el turismo y los deportes de invierno. El Comité Ejecutivo del COI ha encargado a la comisión de los futuros anfitriones de los Juegos de Invierno que estudie el impacto del cambio climático en los deportes de invierno y en los Juegos de Invierno, y ya lo están haciendo, mientras discuten los anfitriones para 2030.

- En una escala del 1 al 10, si tuviera que definir las perspectivas de que el boxeo, la halterofilia y el pentatlón moderno sigan siendo olímpicos, ¿qué diría?

- Realmente no se puede decir, es muy diferente para los tres. Los retos son muy diferentes. El Comité Ejecutivo ha definido muy claramente el pentatlón moderno en lo que respecta al atractivo, la universalidad y el costo de la competición en todo el mundo, y esto no sólo se refiere a la organización de la competición, sino también a la accesibilidad a nivel nacional e internacional. Han decidido que para solucionar estos problemas podría ser útil sustituir la hípica por otra disciplina. No sé por qué deporte se están decidiendo. No creo que nadie lo sepa. La halterofilia es una cuestión de gobernanza, es una cuestión de antidopaje, es una cuestión de cultura dentro de la federación internacional. Ellos, debo decir, con respecto al aplazamiento del congreso y los incidentes que conducen al congreso... No es lo ideal, por decirlo diplomáticamente.

- ¿Podría ser 2025 el momento en que el COI elija por primera vez a una mujer como presidenta? De hecho, ¿lo desea?

- No se trata de lo que yo quiera, sino de lo que quieran los miembros. Pero (yendo a) la primera parte de su pregunta, respondería de forma muy clara e inequívoca: sí.

- De cara a los últimos tres años en el cargo, ¿cuál es la contribución que ha hecho al COI? ¿Qué queda por hacer?

- No me corresponde a mí juzgar esto, y espero que sea lo suficientemente justo y no haga estos juicios demasiado pronto. Una vez un amigo me dijo que cuando te meten en un museo debes estar muy alerta y ser cauteloso. Creo que era un buen consejo. Este mundo olímpico, que conoces muy bien, está lleno de sorpresas cada día. No sabes hoy qué retos tienes mañana. Lo que hemos intentado hacer con la Agenda Olímpica 2020 y 2020+5 es adelantarnos a lo que podríamos haber previsto como retos. Nadie puede ver todos los retos a los que te enfrentas mañana o al día siguiente.

- Hace años usted dijo que Buenos Aires era una gran candidata para albergar los Juegos en 2028 o 2032. Dada la situación actual, ¿cree que es realista que los Juegos vuelvan a Sudamérica después de Río 2016?

- Estamos hablando de 2036 y hay mucho tiempo para que los países sudamericanos se desarrollen. No puedo adelantarme a la futura comisión organizadora. Veo un gran potencial en Sudamérica, pero también hay un gran potencial en África. Hemos visto un interés significativo en muchas partes. Nunca hemos estado en una posición tan favorable con respecto a los futuros anfitriones como en este momento. Tenemos, por un lado, una cantidad significativa de ciudades interesadas para 2036, dentro de 14 años, y por otro lado hay un gran potencial en Sudamérica y África, y mi sucesor puede buscar con gran confianza una sede en 2036. Y algunas de ellas ya han indicado su interés por 2040, que será dentro de 18 años.

- África es el único continente que nunca ha albergado unos Juegos Olímpicos. Desmond Tutu tenía ese sueño. ¿Cree que les llegará el turno en los próximos 15-20 años?

- Sí.

- ¿Qué país en concreto? ¿Sudáfrica, Egipto?

- Tuve el privilegio de conocer muy bien a Desmond Tutu en Ciudad del Cabo desde la candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2004. Yo era el presidente de la comisión de evaluación y todavía atesoro cada encuentro con este gran hombre. Un gran hombre de paz, pero también un gran hombre con sentido del humor. En una de nuestras primeras reuniones me regaló una bolsa de regalos de Navidad con mi nombre. Desde entonces esta bolsa es una tradición navideña en mi casa, la tenemos cada Navidad con nosotros. Me entristeció mucho su fallecimiento y me entristeció que no viera cumplido su sueño de que los Juegos llegaran a África. Pero, como dije antes, para 2036 o 40 es definitivamente una oportunidad para África, y hay algunos países que podrían hacerlo, por supuesto incluyendo, pero no limitándose a Sudáfrica.

- Se ha difundido una propuesta de candidatura conjunta alemana-israelí para los Juegos de 2036. ¿Cuál es su opinión?

- Es una discusión alemana en este momento y no voy a interferir. Ya hemos tenido un gran interés por parte de Alemania para los 32, y sólo a causa de algunos problemas dentro del CON alemán no se ha llevado más adelante, pero nadie puede dudar de que Alemania podría organizar unos Juegos Olímpicos. La nueva dirección de la DOSB ha dejado claro el día de la elección que quiere estudiar dicha solicitud como una de sus prioridades. Así que estamos a la expectativa.

- ¿Espera una “normalización” de los Juegos en París 2024?

- Sí, todos lo esperamos. Hay buenas razones para confiar en que, incluso antes de esa fecha, la pandemia haya terminado. Pero no quiero utilizar la palabra normalización. Nadie debe creer que el mundo después de la COVID será igual que antes. Será un mundo diferente. Pero te refieres a que tendremos multitudes y aficionados y no tendremos que ajustar las clasificaciones, y que la preparación de los atletas será sin tanta incertidumbre. Soy muy optimista y realista de que tendremos unos Juegos “normales”.

- España aspira a albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y está preparando una consulta popular. ¿Se siente cómodo con este método?

- Lo he leído en Around the Rings, tienen esta intención. Lo importante, y no me meto demasiado en la comisión de la futura sede, tengo que ser muy prudente, pero no me extiendo en decir que el apoyo del público es importante para la calificación de las candidaturas. Debe ser cada parte interesada la que encuentre la forma adecuada de encontrar pruebas de apoyo público. De nuevo, como he leído en Around the Rings, han optado por esta consulta pública. Si lo hacen así, confío plenamente en que sea la forma adecuada para el Comité Olímpico Español y las partes interesadas.

- Xi Jinping ha dicho que son el primer evento deportivo internacional que se celebra en la fecha prevista, sin ser aplazado, retrasado por culpa de Covid. ¿Qué importancia tienen los Juegos de Pekín, el hecho de que se celebren a tiempo y sin problemas?

- Creo que no sólo es importante para el Comité Olímpico y el movimiento olímpico. Es importante para muchos, por supuesto lo más importante son los atletas. Puedes ver que la gente anhela el mensaje de que la vida puede continuar incluso en estas circunstancias. Podemos dar esperanza a esta normalización a la que te refieres. Podemos mostrar resiliencia, dar esperanza para esta normalización. Esto es clave e importante. También se puede ver en la reacción de la comunidad internacional. Esperan que estos juegos sean un símbolo de resiliencia. Las Naciones Unidas lo han expresado en la resolución de la tregua. La Organización Mundial de la Salud nos ha dado todo su apoyo con respecto a las contramedidas y ha expresado su confianza. Se puede ver que no sólo los atletas y la comunidad olímpica anhelan esto, sino también millones de personas en todo el mundo.

- Los Juegos de 2028 se celebrarán en Los Ángeles, pero se perfilan muy diferentes a los de 1984 en la misma ciudad. ¿Qué es lo que más le impresiona de LA28, qué destaca?

- El espíritu innovador. Se puede sentir y ver en cada aspecto de los preparativos de LA28. El logotipo es el ejemplo más visible. Casey (Wasserman) voló especialmente a Polonia para mostrármelo en una sala secreta durante una reunión de los comités olímpicos europeos. Cuando lo vi la primera vez que me lo enseñaron fue realmente “¡guau!”.

- Y usted ha visto muchos logotipos en su vida...

- Sí, y he olvidado la mayoría de ellos. Este espíritu (de Los Ángeles) se puede sentir en cada movimiento. Creo que mi sucesor puede estar muy contento con la elección de LA.

SEGUIR LEYENDO: