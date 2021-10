ATR EXTRA Jeddah ya es historia con sus records y medallas de nueva generación, mientras la halterofilia apunta a Tashkent, el destino final

Menores de 17 años de Rusia y Estados Unidos marcaron el liderazgo en la sede saudita del Mundial, con Colombia y México a la cabeza de América Latina.

ATR Extra: ISF celebrates International Day of the Girl Child in the lead up to the 2nd edition of ISF She Runs – Active Girls’ Lead 2022 in Brussels

ISF She Runs - Active Girls’ Lead is an international event for young women aged 12 to 18 which aims to promote girl’s health, empowerment and leadership through sport and school.

Olviden a Madrid por un tiempo: la obsesión del Comité Olímpico Español pasa por los Juegos de Invierno en Barcelona, Zaragoza y los Pirineos. Y quizás más.

En una entrevista con Around the Rings, Alejandro Blanco explicó cómo impulsa la candidatura para 2030 en medio del muy complejo panorama político español, con parte de los catalanes reclamando la independencia. Y se abre a unos Juegos heterodoxos.

Forget Madrid for a while: the Spanish Olympic Committee’s obsession is with the Winter Games in Barcelona, Zaragoza and the Pyrenees. And maybe beyond

In an interview with Around the Rings, Alejandro Blanco explained how he is pushing for the 2030 bid amid Spain’s very complex political landscape, with part of the Catalans demanding independence. And he is open to a heterodox Games.

‘Bubble’ system in place as Bahrain 2021 Asian Youth Para Games passes 50 days to go mark

The mascot and slogan for the event, which runs from December 2 to 6, were revealed on Wednesday.