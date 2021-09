México rifa “narcocasas” de capos de la droga y el “premio gordo” se lo ganan atletas olímpicos y paralímpicos de Tokio

El nombre de la candidatura española a los Juegos de invierno se convierte en un problema de alto voltaje político

El gobierno de Cataluña quiere que la candidatura se llame “Pirineos-Barcelona 2030”, pero el gobierno de España apuesta por “Aragón-Cataluña 2030”.

FIFA delegation travels to U.S. stadiums as the next stage in choosing host cities for 2026 World Cup begins - Federation Focus

Also: World Curling Federation holds AGM; star-studded field for TotalEnergies BWF Sudirman Cup Finals 2021; pandemic forces changes to athletics and karate events

Simone Biles says “we continue to suffer” from the failures of the FBI, USA Gymnastics and USOPC in the gymnastics sex abuse case

Biles, McKayla Maroney, Maggie Nichols and Aly Raisman testified on Wednesday at a U.S. Senate hearing into the handling of the case.

Italian “Olympic” chefs savor gold medal experience of serving Italy’s Olympic champions in Tokyo

Fabio Pompanin and Graziano Prest promise an unrivalled culinary experience for Olympic visitors coming to Milano-Cortina 2026.

Boxing’s place in the Olympics remains in peril as IOC still unhappy with the state of AIBA’s reform efforts

The IOC says issues concerning governance, finance, and refereeing and judging must be sorted out to its satisfaction. AIBA says it’s confident that will happen and the federation will be reinstated.