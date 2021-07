Concacaf envía caso cubano a comité de disciplina

Directivos del beisbol relataron que antes de concretarse esa gestión el tramite habia sido fallido en otros tres paises de la región. Detalles sobre este proceso respecto al equipo de fútbol aún no han sido dados a conocer por los directivos del balompié nacional.

No obstante los dias transcurridos este anuncio de la Concacaf respecto a “problemas administrativos ' de la Federación Cubana no ha sido difundido en los medios tradicionales cubanos. Tampoco la AFC ha emitido una declaración.

Se desconoce si esta presunta decisión de no viajar a EE.UU estaría vinculada a la decisión de Concacaf de remitir la ausencia cubana a su Comité de Disiciplina.

Varias fuentes comentaron que Cuba tenía en su poder 19 visados y sólo restaban tres jugadores por recibirla pero la dirección del equipo decidió no viajar a La Florida si no se recibían todas las visas . También trascendió que uno de los jugadores había sido confinado en Guatemala por contagio de Covid-19

Durante el 35 Congreso de la CONCACAF en Miami, al que asistieron delegados cubanos, esta situación no se planteó.Pero un dia después la entidad balompédica dio a conocer que también será analizada la gestión de la AFC.

“Dada la situación actual de salud pública y la necesidad constante de cumplir con los protocolos, la salud y seguridad de los equipos participantes no se puede comprometer.Guayana Francesa avanzará a la segunda ronda de los Preliminares y se enfrentará a Trinidad y Tobago el martes, 6 de julio de 2021”, anunció Concacaf 10 dias atras.

“Desafortunadamente, debido a problemas en su viaje relacionados con COVID-19 y sus visas, y el régimen de pruebas de coronavirus requerido, el partido de esta noche contra Guayana Francesa no se llevará a cabo” anunció Concacaf en un comunicado anterior, mismo dia del juego.”

Sin embargo no pocos cibernautas dirigieron criticas a las autoridades balompédicas de la Isla por presuntas demoras en los inicios del trámite para los permisos de ingresos a la Unión Americana que en el caso cubano se hace más engorroso. En la actualidad los cubanos se ven obligados a viajar a un tercer pais tras el cierre de la embajada de Estados Unidos en La Habana desde hace tres años.

En su declaración la entidad regional no precisó cuáles serían los “problemas administrativos”de la AFC.

“Si bien problemas diversos con su viaje y visa relacionados con COVID-19 fueron un factor, Concacaf ha recibido más información que destaca que otros problemas administrativos de la Asociación de Fútbol de Cuba contribuyeron a que Cuba no viajara y, posteriormente, perdiera su partido de Preliminares contra la Guayana Francesa.Concacaf ha remitido este asunto a su Comité Disciplinario”.

Pero los cubanos nunca llegaron a La Florida y perdieron su partido del 3 de julio por no presentación ante los francoguayanés.