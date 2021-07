Wimbledon logra lo que sera inviable en Tokio 2020 estadios con tribunas llenas

En su rueda de prensa semanal del viernes, la presidenta de Tokio 2020, Seiko Hashimoto, dijo que el comité organizador está preparado en caso de que el gobierno decida que no haya aficionados en las gradas.

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, dijo a principios de esta semana que la posibilidad de no tener espectadores seguía siendo una opción.

En un comunicado, el All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) se dijo “feliz de poder confirmar que el court central y la cancha 1 estarán al 100 por ciento de su capacidad para cuartos de final, semifinales y finales”.