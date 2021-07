Villa olimpica abre a extranjeros en medio de incertidumbre

A 16 dias de la inauguración oficial de los Juegos Olimpicos no se descarta que Japón los organice sin espectadores en las sedes de Tokio debido a un aumento en los casos de coronavirus, djo el miٞércoles un alto funcionario del gobierno.

(ATR) La Villa Olimpica para los Juegos de Tokio abrió sus puertas este miércoles a representantes de las delegaciones extranjeras en momentos en que no cesa la incertidumbre.