Congreso IWF Aprueba Propuestas de ITA y WADA Antes de Aplazarse

(ATR) Aunque buena parte de las expectativas quedaron postergadas, la prolongada primera jornada del Congreso de Reforma de la Constitución de la Federación Internacional de Halterofilia propició la aprobación de todas las propuestas de la Agencia Mundial Antidopaje y de la Agencia Internacional de Controles.





Esta convocatoria virtual con 119 Federaciones Nacionales duró unas nueve horas.La IWF cuenta con 192 de las cuales 142 tienen derecho al voto.Entre las enmiendas aprobadas en materia antidopaje propuestas por la AMA y la ITA figuran que una federación miembro puede ser sancionada si tres o más de sus atletas o personal de apoyo a los atletas son declarados culpables de una violación de las reglas antidopaje (ADRV) dentro de cualquier período de 12 meses. Ya no es necesario determinar si una federación miembro en cuestión sufre problemas de “dopaje sistémico”.También que ningún miembro del Comité Ejecutivo de la IWF puede ser designado para la Comisión de Ética y Disciplina, el Grupo de Monitoreo Independiente o el Panel de Sanción de la Federación Miembro Independiente.Se puede nombrar un máximo de dos miembros del Comité Ejecutivo de la IWF para cada uno de las siguientes esferas : Comisión de Desarrollo y Educación, Comisión de Igualdad de Género, Comisión Legal, Comisión de Gobernanza y Comisión Antidopaje.Además se aprobó que la jurisdicción para sancionar a una federación miembro recae en el Panel de Sanciones de la Federación Miembro Independiente (IMFSP) en lugar del Congreso de la IWF para evitar sanciones dobles y dificultades legales.De acuerdo al comunicado de la IWF estas propuestas de la AMA y la ITA fueron aprobadas con la mayoría requerida de dos tercios.IWF aseguró que el borrador de la Constitución fue “discutido extensamente” y que “ la mayoría de las Federaciones Miembro acordaron que el borrador de la constitución debería servir como base para el futuro gobierno de la IWF”.Según esta declaración el Congreso fue aplazado “en vista del abundante material a ser considerado” y se reanudará antes de los Juegos Olimpicos de Tokio 2020.La cita olimpica está señalada para inaugurarse el 23 de julio. Sin embargo no se descarta que una mejor fecha para el “segundo tiempo” del Congreso se fije para despuês de los Juegos Olimpicos.Federativos de diferentes regiones consultados comentaron que en los dias por venir la atención principal estaría en garantizar los últimos momentos de preparación de sus pesistas y en los detalles sobre el traslado seguro a la sede de Tokio en medio de las restricciones por la Covid-19.Varios de ellos defendieron la posibilidad que una nueva fecha podría propiciar que la seguda parte del Congreso se celebre de forma presencial luego de diversos problemas con la conectividad que afrontaron algunas federaciones lo que se hizo más evidente por la prolongada duración del evento.Para la reanudación del Congreso , otros temas importantes como la elegibilidad de los miembros ,la representación de los atletas, y la búsqueda de asesoramiento, podrían ocupar un nuevo análisis para completar el debate sobre el borrador de la nueva Constitución que determinará el futuro de este deporte en el Programa Olimpico.En esta ocasión 55 federaciones miembros votaron en contra de la adopción del borrador tal como estaba concebido originalmente.En una opinión solicitada por Around the Rings, Phil Andrews, director ejecutivo de USA Weightlifting, expresó:“Ayer, la mayoría de las Federaciones Miembro de la IWF acordó que el borrador de Constitución presentado por la Comisión de Reforma liderada por Darren Kane de Australia puede formar la base para una nueva Constitución.“Esperamos que este aplazamiento permita seguir avanzando para llegar a la reforma requerida por el COI, por nuestros atletas y aquellos que desean que sigamos siendo un deporte olímpico”.foto de la página de inicio: Global AthleteReportado Miguel Hernandez . For general comments or questions, click here