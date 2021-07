Rosario 2019: Futbol y Rugby, con Calendarios Definidos

Se realizó el sorteo de los fixtures de dos de los deportes de conjunto que estarán en los IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019

A 21 días del comienzo de los IV Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019, dos de los deportes de conjunto ya conocieron el calendario de competencia. Este lunes, en la sede del Comité Organizador, se realizó el sorteo de los fixtures de rugby de playa y fútbol de playa.

Con transmisión en vivo a través de la señal de 5RTV y de las redes sociales de los Juegos, el Salón Socios del Hipódromo Independencia, donde se encuentra el centro de operaciones de los Suramericanos, fue sede de una ceremonia que contó con la presencia de Fabio Ramírez, gerente Técnico de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR); además de Adrián Ghiglione, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Risario y Director General de los Juegos. Mientras, en representación de los deportes estuvieron Fernando Del Castillo, representante de Sudamérica Rugby, y Sebastián Mastrángelo, delegado internacional de la Conmebol.

Fútbol de playa

Tres zonas tendrá el certamen de fútbol de playa: dos contendrán tres integrantes y la restante reunirá a cuatro participantes, entre ellos Argentina.

La zona 1 tendrá como cabeza de serie a Paraguay, a quien acompañarán Venezuela y Ecuador.

La zona 2 contará con Brasil como cabeza de serie, a quien acompañarán Uruguay y Chile.

La zona 3 será encabezada por Argentina, que tendrá como oponentes a Guyana, Perú y Colombia.

El partido inaugural del fútbol de playa será el miércoles 20 de marzo a las 10 en el Estadio Rojo de la Florida entre Paraguay y Venezuela.

El debut de Argentina será el mismo día a las 11.15 frente a Perú. El segundo rival del seleccionado albiceleste será Guyana el jueves 21 a las 10 también en el estadio más imponente. El tercer oponente será Colombia: jueves 21 a las 15.

Del grupo de Argentina clasificarán los dos primeros, mientras que de las restantes zonas avanzarán los primeros.

Rugby de playa

La ovalada será uno de los deportes que abrirá el fuego suramericano. El rugby de playa se jugará entre el jueves 14 y el sábado 16 de marzo en el estadio Verde de La Florida.

Este lunes bajo la supervisión de ODESUR se realizó el sorteo de ambas ramas.

En femenino participarán Argentina, Chile, Venezuela y Paraguay. El sorteo deparó que el kick off tendrá a Argentina como protagonista el jueves 14 a las 10.51 ante Chile. El segundo encuentro de la albiceleste será el mismo día a las 12.46, mientras que cerrará la etapa clasificatoria el viernes 15 a las 12.27 frente a Paraguay. El sábado 16 entre las 12 y 13.30 se desarrollará la final por el oro y el choque por la medalla de bronce. La premiación está pactada para las 14.30 y 14.45.

En varones, al igual que el femenino, será un sistema de grupo único en el que jugarán todos contra todos y estará integrado por Venezuela, Paraguay, Argentina, Guyana, Chile, Ecuador y Uruguay. El seleccionado nacional debutará ese mismo jueves 14 de marzo frente a Guyana a las 10.17, y seguirá más tarde ante Paraguay a las 11.55. Sus siguientes tres partidos lo disputará en la jornada del viernes, midiéndose ante Ecuador a las 10, luego con Venezuela a las 10.34 y cerrando ante Chile a las 13. El sábado será su último partido de la fase regular frente a Uruguay a las 10.34, donde más tarde habrá lugar para las finales de oro y otro choque por la medalla de bronce.

