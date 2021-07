Lima 2019: Obras Grandes se Entregan 31 de Marzo Ratifica COPAL

Carlos Neuhaus, Presidente de Lima 2019, y el Presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sebastián Suito, recorrieron las obras en la VIDENA, que ya se encuentran al 80%.

Carlos Neuhaus, Presidente Ejecutivo de Lima 2019, y Sebastián Suito, Presidente del Instituto Peruano del Deporte, recorrieron las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), sede principal de los XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

"Trabajamos juntos por el bien del deporte peruano y por los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Hay una coordinación permanente y fluida, por encima de las personas está el compromiso del país y estamos sumando esfuerzos. Las obras se entregan el 31 de marzo, tres meses antes, con la anticipación del caso, para revisar cada detalle" dijo Neuhaus, y precisó que las obras, en la VIDENA, están avanzadas al 80%.

Asimismo, destacó el importante legado que esta obra dejará para los deportistas peruanos. "Es un gusto trabajar de la mano con el IPD, porque después de los Juegos esto quedará para todos nuestros atletas", enfatizó.

Por su parte, Sebastián Suito señaló que, después de esta primera visita que hace ya de manera oficial a una de las sedes de los Juegos, está impresionado con los avances de las obras. "Me voy contento, tranquilo, con la seguridad que todo está encaminado. Perú va a tener campos de primer nivel para motivar a todos a que lleven una vida saludable y fomentar también el alto rendimiento", subrayó.

Resaltó que Perú participará en Lima 2019 con una delegación de unos 700 atletas a los que se les está apoyando en todo sentido para que cumplan una gran presentación en los Juegos. "Tenemos el sueño de marcar historia en el tema organizativo, donde todo marcha como hemos visto sobre ruedas, y también en lo deportivo".

Como se recuerda, en la VIDENA se construyen y remodelan, entre otros escenarios, un moderno Velódromo, el Estadio Atlético, el Centro Acuático, el Bowling Center y el Polideportivo 3. En esta sede también se desarrollarán competencias, durante los Juegos Parapamericanos, de Para atletismo, Para natación, Balonocesto en silla de ruedas, Para powerlifting, Judo, Para bádminton, Para tenis de mesa y Para ciclismo de pista.

