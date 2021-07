LIMA 2019 : Derechos de Transmision para LATINA

El Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, firmó un contrato de cesión de derechos de medios con Latina Media S.A., que le otorgará al canal nacional de señal abierta todos los derechos de transmisión exclusiva para televisión abierta en territorio nacional.

El contrato de cesión de derechos de medios le concede a Latina Media S.A. la transmisión, retransmisión, distribución y difusión de las ceremonias de inauguración y clausura, así como de las competencias deportivas que se lleven a cabo durante los Juegos Lima 2019.

Con esto se abre una nueva etapa en lo que concierne a la difusión de los Juegos, pues además de la cantidad de horas de transmisión en vivo –donde Latina superó largamente a las demás propuestas, con alrededor de 541 horas–, el compromiso del canal es difundir las historias de vida de los deportistas, tanto como los valores y el legado que dejarán los Juegos en nuestro país.

"Latina logró entender qué es lo que buscamos nosotros con este contrato: más que una alianza para la transmisión de los Juegos, un socio estratégico que nos ayude en la difusión de los Juegos, los valores y el legado que estos dejarán", explicó Juan Antonio Silva, gerente de Comunicaciones, Comercial y Mercadotecnia de Lima 2019.

El gerente comercial de Latina, Max Iglesias, explicó que el contrato de cesión de derechos de medios incluye tres etapas. La primera se iniciará en marzo y busca destacar a los atletas participantes, informar sobre los deportes y disciplinas de Lima 2019, y la infraestructura que se está desarrollando para los Juegos. En tanto, la segunda se iniciará en julio con la transmisión de todas las disciplinas deportivas en vivo, a través de tres pantallas: Latina, Panamericana TV y 2.3 Latina Digital e involucra adicionalmente las redes digitales de Latina. Mientras que la tercera buscará destacar los valores deportivos de los Juegos.

"Estamos muy contentos de poder firmar el acuerdo. Tenemos un gran compromiso con Lima 2019 para poder difundir los Juegos. Queremos desarrollar una serie de contenidos que generen valores respecto al deporte y los atletas. Somos un canal nacional y nuestro propósito es que la infraestructura y el desarrollo conseguido por Lima 2019, sea visto por todo el país y tenga una cobertura absolutamente potente", declaró Max Iglesias, gerente comercial de Latina.

Lima, sábado 16 de febrero de 2019.

GERENCIA DE COMUNICACIONES, COMERCIAL Y MERCADOTECNIA

