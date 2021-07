"Decepcionado" por las restricciones, Djokovic duda de participar en Tokio 2020: "Voy a tener que pensarlo"

(ATR) Novak Djokovic tiene en sus manos una oportunidad única, algo que, con la excepción de Steffi Graf, nunca jamás logró un tenista: ganar el "Golden Slam". Pero el tenista serbio, flamante campeón de Wimbledon por sexta vez, perdió cierto entusiasmo de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ya no está seguro de querer participar.

"Voy a tener que pensarlo. Mi plan era siempre ir a los Juegos, pero ahora estoy un poco dividido, es 50-50 debido a lo que escuché en los dos últimos días", dijo el número uno del mundo tras conquistar el domingo el título en el All England Club.

Campeón de Australia, Roland Garros y Wimbledon este año, Djokovic es gran candidato a alzar el trofeo del US Open en septiembre, pero 2021 llegaba con un aliciente extra para él, la posibilidad del "Golden Slam", la suma de los cuatro grandes torneos del tenis y el oro olímpico, una oportunidad que solo se da cada cuatro años.

Con todo lo ambicioso y exitoso que es Djokovic, el serbio tiene en serias dudas su vuelo a Tokio. La noticia de que, por primera vez en la historia, los Juegos Olímpicos se disputarán sin espectadores en las tribunas, menguó su entusiasmo por la cita olímpica.

"No es una gran noticia, me enteré ayer o dos días atrás, y me decepcionó mucho escucharlo", dijo Djokovic el domingo. La pandemia del covid-19, que está lejos de ser controlada en Japón, llevó al gobierno nipón a tomar la drástica medida.

"Escuché también que va a haber muchas restricciones dentro de la villa, posiblemente no puedas ver a otros deportistas competir. No puedo tener a mi encordador, que es una parte muy importante de mi equipo, y estoy limitado con la cantidad de gente que puede integrar mi equipo".

Si se confirma la ausencia del serbio, Tokio 2020 perderá una gran atracción y verá un torneo de tenis debilitado. Rafael Nadal ya anunció que no estará en los Juegos, y el suizo Roger Federer también está en duda.

El ministro de los Juegos Olímpicos, Tamayo Marukawa, hizo el anuncio de que no habría espectadores tras las conversaciones mantenidas con funcionarios y organizadores el jueves por la noche. Los eventos se celebrarán a puerta cerrada en Tokio, Chiba, Kanagawa y Saitama, dijo Marukawa en la conferencia de prensa. Fukushima y Sapporo se incluyeron un día después.

Los Juegos Olímpicos tenían previsto permitir la entrada de hasta 10.000 aficionados en las sedes, o el 50% de su capacidad, lo que fuera menor, pero se cambiaron los planes a falta de 14 días debido al aumento de los casos de Covid-19 en todo el país.

El primer ministro, Yoshihide Suga, confirmó que los Juegos se celebrarán bajo el estado de emergencia, el cuarto que se decreta en el país, con nuevas normas que se impondrán desde el 12 de julio hasta el 22 de agosto.

Djokovic está protagonizando en 2021 una de las historias más impactantes del deporte mundial. Igualó a Federer y Nadal en títulos de Grand Slam -los tres tienen ahora 20- y tiene las mejores posibilidades para convertirse en el jugador más exitoso de todos los tiempos.

"Creo que soy el mejor, si no no estaría hablando con confianza de ganar Grand Slams y hacer historia", dijo el serbio tras derrotar al italiano Matteo Berrettini en la final de Wimbledon.

"Si soy el mejor de la historia, eso se lo dejo a otra gente. Es muy difícil comparar diferentes eras, hay raquetas, pelotas, canchas diferentes. El tenis es muy diferente hoy. Pero estoy extremadamente honrado de ser parte de la conversación. Sé de lo que soy capaz, sé que tengo un juego muy completo que ha probado ser muy exitoso en todas las superficies".

Reportado por Sebastián Fest

Para comentarios o preguntas generales,pulse aquí.

Su mejor fuente de noticias sobre los Juegos Olímpicos esAroundTheRings.com, sólo para suscriptores.