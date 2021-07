SANTIAGO LANGE Y CECILIA CARRANZA, ABANDERADOS ARGENTINOS EN TOKIO 2020

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, habrá un abanderado masculino y otro femenino en la Ceremonia de Apertura de Tokio 2020. Esta iniciativa fue promovida por el Comité Olímpico Internacional como parte de sus decisiones para garantizar la igualdad de género en el evento.



Las Federaciones Nacionales propusieron sus candidatos a la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA), que a su vez, también ofreció los suyos. Luego de un debate interno de la Comisión y dada la importancia de las propuestas evaluadas, finalmente elevaron una lista a la Mesa Directiva del COA con dos atletas masculinos y dos femeninos.



El Comité Olímpico Argentino, a través de su Mesa Directiva y Consejo Ejecutivo, analizó las opciones y tomó la decisión de que los abanderados de la delegación argentina en el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 sean Santiago Lange y Cecilia Carranza.



Cabe destacar que Paula Pareto, campeona olímpica en Río 2016, era una de las firmes candidatas en la nómina de la Comisión de Atletas, pero se abstuvo de participar ya que compite al día siguiente de la inauguración de los Juegos.



Santiago Lange y Cecilia Carranza consiguieron la medalla de oro en Río 2016, en el debut olímpico de la clase Nacra 17 mixto de vela. Asimismo, Lange, que en Tokio 2020 hará su séptima presentación en los Juegos Olímpicos, obtuvo una medalla de bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008 junto con Carlos Espínola, en la clase Tornado. Cecilia Carranza, en tanto, disputará sus cuartos Juegos Olímpicos (Beijing 2008 y Londres 2012, en Laser Radial).



Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto de 2021.



As a service to our readers, Around the Rings will provide verbatim texts of selected press releases issued by Olympic-related organizations, federations, businesses and sponsors.



These press releases appear as sent to Around the Rings and are not edited for spelling, grammar or punctuation.



Your best source of news about the Olympics is www.aroundtherings.com, for subscribers only