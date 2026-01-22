PRUEBA NOTA CAPACITACION 22/01

Getting your Trinity Audio player ready...
esta es la primera imagen
Calendario de Feriados
Ver calendario completo
Faltan
24 dias
Proximo feriado: 16 de Febrero
Carnaval
Febrero
Lu
Ma
Mi
Ju
Vi
Sa
Do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
InHouse es una unidad que brinda soluciones integrales de comunicación para distintas marcas, incluyendo a Infobae. El producto resultante se distribuye en plataformas digitales y redes sociales de cada anunciante. Este contenido se realizó para un anunciante y es publicado por Inhouse. La redacción de Infobae no se encuentra abocada a la generación de estos proyectos.