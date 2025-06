ARC SUPPORT |Power Ups - Test Migracion

Apagón en el AMBA: Las imágenes del corte de luz masivo (gallery)

Un extenso corte de luz afectó a diversas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando a miles de usuarios sin suministro eléctrico. La falla, que se registró en plena jornada laboral, generó complicaciones en el tránsito, el transporte público y las actividades comerciales. En esta galería, te mostramos imágenes del impacto del apagón en distintos puntos de la ciudad y el conurbano bonaerense.

AMBA a oscuras: Postales del apagón masivo

Miles de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) quedaron a oscuras tras un apagón que afectó a varias zonas de la ciudad y el conurbano. En esta galería, te mostramos cómo se vivió el corte de luz y sus consecuencias en el día a día de los habitantes.

Canelo en Arabia: El nuevo capítulo de su legado

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se prepara para un desafío inédito en su carrera: pelear en Arabia Saudita. Este combate marca el inicio de una nueva etapa para el campeón mexicano, en un escenario donde el boxeo está ganando protagonismo. En A Raspar la Lona, analizamos lo que significa este cambio y cómo impactará en su futuro dentro del ring.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez lleva su talento a Arabia Saudita en el inicio de una nueva etapa en su carrera. Con un mercado en expansión y grandes apuestas en juego, el boxeador mexicano enfrenta no solo a su rival en el ring, sino también al reto de consolidarse en un escenario poco habitual. En A Raspar la Lona, exploramos el impacto de esta decisión y lo que podría significar para su legado.

Receta de bacalao con tomate

El 5 de marzo de 2025, Miércoles de Ceniza, daba comienzo al periodo de cuarenta días en el que los fieles del cristianismo se preparan para la Semana Santa, la conocida como Cuaresma. En estas fechas de oración y reflexión, la carne se convierte en un alimento prohibido, eliminado de las comidas durante cada viernes como un acto de penitencia y simbolismo.

La preparación de este plato es sencilla y solo requiere de unos cuantos ingredientes básicos, pero que han de ser de buena calidad. Es clave usar un buen bacalao desalado y tomates maduros para lograr una salsa con sabor intenso​.

INCENDIO: Incendio en una pension de cordoba

Acompaña a Luis Díaz, el talentoso delantero colombiano, en su viaje con el Liverpool FC. Desde su llegada a Anfield, ha demostrado su habilidad, velocidad y pasión en el campo. Descubre cómo se ha integrado a la perfección en el sistema de Klopp y cómo su estilo de juego está dejando huella en la Premier League. Con goles espectaculares y asistencias decisivas, Luis Díaz sigue consolidándose como una de las estrellas emergentes del fútbol mundial. ¡No te pierdas este análisis completo de su impacto en el Liverpool!

Jimena Barón Celebra el Cumpleaños de Momo: Un Día Especial en Familia

Jimena Barón compartió con sus seguidores un hermoso momento familiar celebrando el cumpleaños de su hijo Momo. En este video, podrás ver las emotivas imágenes del festejo, los detalles del evento y cómo la cantante y actriz hizo de este día una ocasión inolvidable para su pequeño. ¡Un vistazo único a la fiesta de Momo lleno de amor y alegría!

La fiesta de cumpleaños de Momo, el hijo de Jimena Barón, fue todo un éxito. En este video exclusivo, te mostramos las tiernas imágenes del evento, los momentos más divertidos y el cariño palpable entre madre e hijo. Con sorpresas, risas y mucha emoción, Jimena Barón hizo que el cumpleaños de Momo fuera un día para recordar. ¡No te lo puedes perder!

El Poderoso Tiburón: Una Imagen Fascinante del Depredador Marino

Admira la imponente belleza del tiburón en su hábitat natural. Esta imagen captura la fuerza y la gracia de uno de los depredadores más poderosos del océano. Con sus afilados dientes y mirada feroz, el tiburón es una criatura que despierta respeto y admiración. ¡Una foto que te transporta a las profundidades del mar!

Esta impresionante imagen de un tiburón muestra la majestuosidad y el misterio de uno de los animales más enigmáticos del océano. Con su cuerpo ágil y mirada penetrante, el tiburón representa la esencia misma de la naturaleza salvaje. Una instantánea que resalta la majestuosidad y el poder de este depredador marino.

Sumérgete en el mundo submarino con esta impactante imagen de un tiburón. Con su figura imponente y elegante, el tiburón se mueve a través del agua con una destreza que refleja su dominio en el océano. Esta foto captura la esencia de la fuerza natural y la belleza cruda de una de las criaturas más fascinantes del mar.

Transforma Tu Vida: Hábitos Saludables para el Bienestar Diario

En este podcast, exploramos los mejores hábitos saludables que pueden transformar tu vida. Desde la alimentación balanceada hasta la actividad física, la importancia del descanso y la gestión del estrés, cada episodio te ofrece consejos prácticos y motivación para incorporar cambios positivos en tu rutina diaria. Descubre cómo pequeños ajustes pueden tener un gran impacto en tu salud física y mental. ¡Comienza hoy tu camino hacia una vida más saludable!

Cinta del Dólar: El Cambio del Dólar en Argentina al Instante

Esta cinta te muestra en tiempo real la fluctuación del dólar en Argentina, un reflejo de la dinámica económica del país. A través de esta herramienta, puedes seguir cómo el valor de la moneda estadounidense cambia y se ajusta constantemente, mostrando las variaciones que afectan a la economía local. Mantente actualizado con las últimas cifras y comprende cómo el dólar impacta en el mercado argentino. ¡No te pierdas esta herramienta clave para entender el contexto económico actual!

Sigue el pulso económico de Argentina con esta cinta del dólar que muestra las fluctuaciones diarias de la moneda estadounidense. Con cada cambio en tiempo real, podrás ver cómo el valor del dólar influye en el mercado local y en las decisiones financieras del país. Una herramienta esencial para entender la economía argentina y sus constantes movimientos. ¡Mantente al tanto de cómo el dólar impacta en tu día a día!

Síntomas Comunes del COVID-19: Identifica los Señales de Alerta

Conoce los síntomas más comunes del COVID-19 para identificar posibles signos de la enfermedad. Desde fiebre, tos seca, hasta dificultad para respirar, esta card te ayuda a estar al tanto de las señales de alerta. Si experimentas varios de estos síntomas, es importante consultar con un médico para recibir la orientación adecuada.

Esta card te proporciona una lista de los síntomas típicos del COVID-19, desde malestar general hasta la pérdida del gusto y olfato. Mantente informado para reconocer rápidamente si estás mostrando signos de la enfermedad y saber cuándo es el momento adecuado para buscar atención médica. La prevención y detección temprana son clave para proteger tu salud.

Tabla de posiciones de LPF Argentina

Quién es Angélica Jaramillo y cómo era su vida antes de caer en las drogas

El inesperado video de la exconcursante de ‘Protagonistas de novela’ en 2012 causó preocupación entre sus seguidores

En un video, Jaramillo expresó entre lágrimas que “yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No... Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”.

'Avengers: Doomsday': Cómo Robert Downey Jr. se Transforma en Doctor Doom

Robert Downey Jr. cambia de bando en el Universo Cinematográfico de Marvel al convertirse en el temible villano Doctor Doom en Avengers: Secret Wars. En esta revelación, los directores de la película nos cuentan cómo el actor, quien dio vida a Iron Man, se prepara para interpretar uno de los villanos más icónicos de Marvel. ¡Un giro inesperado que dejará a todos sorprendidos!

En un giro asombroso, Robert Downey Jr. será el nuevo Doctor Doom en Avengers: Secret Wars. Los directores del film comparten detalles sobre cómo el actor se está preparando para interpretar a este complejo villano, un cambio radical después de su icónico papel como Iron Man. Descubre cómo se dará vida a este poderoso antagonista en la esperada película de Marvel.

Islanders: New Shores Anuncia su Lanzamiento para Este Invierno

La secuela de Islanders, el aclamado juego de construcción minimalista, llega con nuevas mecánicas y modos de juego. Islanders: New Shores estará disponible este invierno en PlayStation, Xbox, Switch y PC. Prepárate para disfrutar de una experiencia aún más inmersiva en esta propuesta única de construcción de ciudades. ¡No te lo pierdas!

Islanders: New Shores traerá nuevas mecánicas y modos de juego a la secuela del popular título de construcción minimalista. El esperado lanzamiento para este invierno estará disponible en PlayStation, Xbox, Switch y PC. Con una puntuación de 8, este juego promete ofrecer una experiencia más profunda y creativa para los fans de la serie. ¡Construye tu imperio de islas de una manera totalmente nueva!

"Alas de Ónix" y "Patria y Familia": Dos Obras que Nos Invitan a Reflexionar sobre el Amor, la Identidad y la Familia

En Alas de Ónix de Rebecca Yarros, los lectores se sumergen en una aventura épica donde el amor y el sacrificio juegan un papel crucial en un mundo lleno de acción. Por otro lado, Patria y Familia de Sebastián Wainraich ofrece una profunda reflexión sobre la identidad y las relaciones familiares con un toque de humor y crítica social. Ambas obras, aunque muy diferentes en estilo y enfoque, nos invitan a explorar lo que realmente nos une: las conexiones emocionales, ya sea en un conflicto galáctico o en el contexto de la vida cotidiana.

Alas de Ónix y Patria y Familia nos ofrecen dos perspectivas únicas sobre los lazos humanos. Mientras Rebecca Yarros nos transporta a un universo lleno de valentía y amor en su saga Empíreo, Sebastián Wainraich nos lleva a una reflexión profunda sobre la familia y la identidad. Ambos libros, a través de su narrativa envolvente, exploran temas universales de pertenencia, sacrificio y lo que significa ser parte de algo más grande que uno mismo.

México Negro y Querido: Una Mirada Profunda a la Historia y Cultura Mexicana

México Negro y Querido es una obra colectiva que reúne las voces de varios autores para ofrecer una visión única y completa sobre la rica historia y cultura afrodescendiente en México. A través de relatos, ensayos y testimonios, este libro profundiza en las raíces negras del país, explorando cómo estas comunidades han influido y siguen influyendo en la identidad mexicana. Una obra imprescindible para quienes buscan comprender la diversidad cultural de México desde una perspectiva única.

México negro y querido Por Varios autores eBook $ 8.899 ARS Comprar

En México Negro y Querido, varios autores se unen para rendir homenaje a las comunidades afrodescendientes de México. El libro ofrece un recorrido por la historia, las tradiciones y la herencia cultural de los pueblos negros, resaltando su impacto en la sociedad mexicana y su importancia en la construcción de la identidad nacional. Un texto que invita a reflexionar sobre la inclusión, el mestizaje y la riqueza cultural de México.

Próximos Feriados en Argentina: Mantente al Tanto de las Fechas Clave

Este componente te mantiene actualizado con los próximos feriados en Argentina, para que puedas planificar tus días libres y actividades. Desde feriados nacionales hasta fechas regionales, esta herramienta te ofrece un listado claro y accesible de los días de descanso que se avecinan. No te pierdas ninguna fecha importante y organiza mejor tu tiempo con la ayuda de esta útil función.

