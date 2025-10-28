Amores reales

Gastón Portal recordó junto a su hija su romance con Karen Reichardt: “¿Qué querés que haga? Tengo un pasado”

Una anécdota familiar destapó un vínculo olvidado entre la legisladora electa y el productor durante el verano de 1989, en medio de risas y recuerdos

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Gastón Portal le contó a su hija que fue novio de Karen Reichardt

La sorpresa llegó a la familia Portal cuando, frente a la pantalla de una computadora, la hija de Gastón Portal descubrió que su padre había tenido un romance en 1989 con Karen Reichardt, la flamante diputada electa por La Libertad Avanza. El hallazgo, entre risas y comentarios cómplices porque en la red X la foto de ambos aparece como “contenido no apto para menores”, reveló un vínculo inesperado entre el pasado artístico y el presente político de dos figuras conocidas en la escena argentina.

La escena familiar se desarrolló con naturalidad: mientras revisaban información sobre la reciente llegada de Reichardt al Congreso, Gastón Portal, productor e hijo de Raúl Portal, compartió con su hija el secreto de aquel amor de juventud. “¿Qué pasa?”, preguntó la joven, entre risas, al ver la reacción de su padre. Portal, con humor, admitió que el contenido no era apto para menores y que el recuerdo le había llegado de manera inesperada. La anécdota involucró a una de sus dos hijas —Olimpia y Gala (también tiene un varón, León)— y puso sobre la mesa un episodio que ni él mismo tenía presente en sus recuerdos más remotos: “¡Qué querés! Tengo un pasado", le dijo entre risas.

El romance entre Gastón Portal y Karen Reichardt se remonta al verano de 1989. Por entonces, Portal era un joven con el diente roto que trabajaba con su papá, Raúl.

Karen Reichardt, cuyo nombre de nacimiento es Karina Celia Vázquez y nació el 21 de mayo de 1969 en Banfield, inició su trayectoria artística a finales de los años 80. Su llegada a la televisión fue fruto de la casualidad: una amiga la convenció de acompañarla al programa NotiDormi, precisamente conducido por Raúl Portal en ATC. El ciclo, pionero en la televisión de medianoche, ofrecía una tribuna abierta al público los viernes. Fue allí donde Raúl Portal, con su característico olfato, la invitó a participar en cámara, marcando el inicio de su carrera.

La fotografía de una revista
La fotografía de una revista de 1989 muestra a Karen Reichardt y Gastón Portal juntos en la playa (Fuente: X)

La relación, descrita como un “tórrido romance” por los medios de la época, parece haber sido breve y excepto unas breves notas, quedó casi olvidada por ambos protagonistas. En ese momento, Reichardt comenzaba a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, mientras Portal transitaba los inicios de su carrera como productor.

Más adelante, Reichardt integró un ciclo de verano bajo la conducción de Gastón Portal y ganó visibilidad en la escena del espectáculo, en una época en la que la estética televisiva se definía por tendencias como la “cola less”. Su carrera la llevó a compartir pantalla con figuras como Jorge Guinzburg, Horacio Fontova y María Fernanda Callejón en “Peor es Nada”.

Cuando en el año falleció Raúl Portal, Reichardt lo despidió con agradecimiento: “De golpe me señalaste y me hiciste bajar a mandar un beso a un televidente. Ahí comencé, fue la primera vez que estaba en la televisión. Me elegiste y ese fue el comienzo de muchos programas juntos”.

El salto de Reichardt a la política se consolidó tras el triunfo de Javier Milei en diciembre de 2023. Desde entonces, la actriz manifestó abiertamente su apoyo al presidente, a quien visitó en la Casa Rosada semanas después de su asunción. “Hoy pasé por La Casa Rosada, conocí a nuestro Presidente, cálido, humano, sensato, un ser extraordinario. Gracias Javier Milei por devolvernos la esperanza a los argentinos”, expresó en su cuenta de Instagram. Su respaldo a Milei y a La Libertad Avanza se reflejó en mensajes reiterados en redes sociales, donde también agradeció al mandatario por su trabajo y alentó a los argentinos a mantener la esperanza en el futuro del país.

La diputada electa Karen Reichardt
La diputada electa Karen Reichardt junto al presidente Javier Milei (@karenreichardt1)

La campaña electoral de Reichardt se caracterizó por una activa presencia en redes sociales, donde alternó mensajes políticos con imágenes de animales y referencias a River Plate. En su perfil, dirigió llamados al electorado bonaerense con frases como “Bonaerenses despierten” y respaldó a las figuras de La Libertad Avanza. Su último mensaje antes de asumir como cabeza de lista fue publicado tras un acto en Mar del Plata junto a Milei y Santilli, horas antes de ser confirmada como diputada.

La elección de Reichardt como diputada generó repercusión tanto en el ámbito político como en el mediático. En sus mensajes recientes, la diputada reafirmó su compromiso con el proceso de reformas iniciado a fines de 2023 y su convicción de que la Argentina puede recuperar su grandeza colectiva.

