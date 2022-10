Las celebridades iraníes se enfrentan a la detención y a la prohibición de viajar por apoyar las protestas contra el régimen

Foto de archivo: Un grupo de personas enciende una hoguera durante una protesta por la muerte de Mahsa Amini, en Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2022 (WANA vía REUTERS)

El galardonado cineasta iraní Mani Haghighi proyecta su thriller negro Subtraction el sábado en el prestigioso Festival de Cine de Londres.

Pero el viernes se unió a la creciente lista de personalidades iraníes, entre ellas artistas y deportistas, que han sido detenidas o sometidas a la prohibición de viajar por su apoyo a la revuelta nacional que, a pesar de la sangrienta represión, no muestra signos de remitir a medida que se acerca su segundo mes.

“¿Quizás las autoridades pensaron que manteniéndome aquí podrían vigilarme más de cerca, quizás para amenazarme y callarme?”, dijo Haghighi el viernes en un video publicado en su página de Instagram. “Bueno, el mismo hecho de que esté hablando con ustedes en este video ahora mismo socava un poco ese plan”.

Las protestas de las mujeres y los jóvenes iraníes se han convertido rápidamente en uno de los mayores desafíos en años al férreo control de los líderes clericales de Irán.

Las protestas comenzaron a mediados de septiembre, después de que la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba detenida por la policía por una supuesta violación de la vestimenta, desatara la indignación. La muerte de Amini y los esfuerzos de las autoridades por encubrirla se convirtieron rápidamente en un símbolo de décadas de represión política, pobreza, discriminación de género y violencia patrocinada por el Estado, entre otros agravios que alimentaron semanas de disturbios.

Los dirigentes iraníes culparon de las protestas a “instigadores” extranjeros, lanzando cortes de Internet y de las comunicaciones y una represión violenta y de gran alcance que ha incluido redadas en escuelas, fuego real para dispersar las protestas y detenciones masivas. Al menos 144 personas han muerto, entre ellas 23 menores, según Amnistía Internacional.

Imagen de archivo de disturbios por la muerte de Mahsa Amini en Teherán, Irán, el 19 de septiembre de 2022 (WANA vía Reuters)

A pesar de la represión, los impactantes videos de mujeres que se quitan el velo obligatorio y de manifestantes que se enfrentan a las fuerzas de seguridad han obtenido apoyo mundial. Actrices ganadoras de un Oscar y políticas europeas han publicado videos en los que se cortan el pelo en solidaridad.

Algunos iraníes y grupos de derechos humanos han pedido una respuesta más contundente y coordinada por parte de Washington, la Unión Europea y las Naciones Unidas.

“Si no se toman medidas urgentes a nivel internacional, esto continuará y empeorará”, afirmó Raha Bahreini, investigadora sobre Irán de Amnistía Internacional, con sede en Londres.

El gobierno de Biden expresó desde el principio su apoyo a las protestas y condenó la violenta represión de Teherán.

“Hoy me he reunido con socios de la sociedad civil para debatir qué más puede hacer Estados Unidos para apoyar al pueblo de Irán, en particular a sus valientes mujeres y niñas”, tuiteó el viernes el secretario de Estado Antony Blinken junto con una foto de la reunión.

La actriz y activista iraní Nazanin Boniadi, que asistió a la reunión, también se reunió el viernes con la vicepresidenta Kamala Harris. Las dos discutieron formas de reforzar el apoyo de Estados Unidos, “incluso facilitando el acceso de los iraníes a Internet, y que los funcionarios iraníes rindan cuentas por su brutalidad y abusos”, según una lectura de la reunión.

Sin embargo, para los que se expresan en Irán, incluso los iraníes con influencia internacional, los riesgos siguen aumentando.

Haghighi afirmó que las autoridades le impidieron embarcar en su vuelo el viernes y le confiscaron el pasaporte. No le dieron ninguna explicación por “este comportamiento totalmente grosero”, dijo en su declaración en video.

Haghighi dijo que su prohibición se produjo después de que publicara en Instagram, “en el que criticaba las leyes iraníes de obligatoriedad del hiyab, y la represión contra los jóvenes que protestan por ello y por tantos otros casos de injusticia en sus vidas”.

Foto de archivo del cineasta iraní Mani Haghighi (AFP)

El destacado actor iraní Hamid Farrokhnezhad dijo en una historia de Instagram el 9 de octubre que había sido citado para ser interrogado durante horas y que se le había prohibido viajar.

“Me citaron dos veces, me interrogaron durante 10 horas y me prohibieron salir del país para demostrarme que estaba equivocado cuando dije que ni siquiera una protesta pacífica es posible en este país”, dijo Farrokhnezhad, informó Radio Farda.

Otros famosos se han enfrentado a prohibiciones de trabajo y acoso al regresar al país.

Al cantante Homayoun Shajarian y a su esposa, la actriz Sahar Dolatshahi, se les confiscó el pasaporte tras regresar de un concierto en Australia, según informó la agencia de noticias ILNA el 9 de octubre.

La leyenda del fútbol iraní Ali Daei dijo que las autoridades también confiscaron su pasaporte al llegar al aeropuerto de Teherán. El ex entrenador de la selección nacional de fútbol de Irán y jugador estrella de la Bundesliga alemana de fútbol profesional ha estado publicando en las redes sociales en apoyo de las protestas.

“A nuestro ex jugador Ali Daei ya no se le permite salir del país porque se ha manifestado a favor de los derechos de las mujeres”, tuiteó el club de fútbol alemán Hertha Berlín el 9 de octubre. “Solidaridad con todos los hertzianos y las mujeres de Irán que luchan con tanto valor por sus derechos”.

Daei dijo el 10 de octubre que le habían devuelto su pasaporte. En el aeropuerto, dijo, se le dio un recibo “para ir al fiscal público y revolucionario en la capital para seguir el caso”, informó AFP.

Foto de archivo del ex futbolista iraní Ali Daei en un evento de la FIFA el 1 de abril de 2022 (REUTERS/Ahmed Jadallah)

Ali Karimi, afincado en Dubai, considerado uno de los mejores jugadores de fútbol de Irán y uno de los primeros defensores de las protestas, fue acusado en rebeldía el 4 de octubre de “fomentar los disturbios”, informó la agencia de noticias Mehr.

Algunos artistas iraníes se han dado a conocer internacionalmente debido a los esfuerzos del Estado por silenciarlos. A finales de septiembre, las autoridades detuvieron al cantante iraní Shervin Hajipour después de que compartiera un homenaje a las protestas en su página de Instagram. La canción, una recopilación de tuits sobre el porqué de las protestas de los iraníes, se hizo rápidamente viral como banda sonora del levantamiento. Hajipour quedó en libertad bajo fianza a principios de octubre.

A pesar de décadas de censura estatal, Irán tiene una escena artística en auge. Los artistas y otras celebridades han sido durante mucho tiempo objetivos frecuentes en tiempos de disturbios.

En julio, las autoridades detuvieron a dos premiados cineastas, Mohammad Rasoulof y Mostafa Aleahmad, por su participación en las manifestaciones por el derrumbe de un lujoso edificio comercial de 10 plantas. Se produjeron decenas de muertos al salir a la luz informes de que el ayuntamiento tenía una participación en el edificio y había aprobado un plan de construcción chapucero.

Cuando el cineasta de fama internacional Jafar Panahi acudió a la fiscalía para informarse sobre la detención de sus compañeros, las autoridades también lo detuvieron.

(C) The Washington Post.-

