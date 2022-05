Finlandia confirmó que fue la invasión a Ucrania lo que les llevó a buscar protección en la OTAN

La invasión de Rusia a Ucrania impulsó a Finlandia a dejar de lado las preocupaciones de larga data sobre provocar a Rusia y buscar la membresía en la OTAN, un gran revés estratégico para Rusia.

La invasión también significa que hay poco que Rusia pueda hacer al respecto.

Las fuerzas armadas rusas están atrapadas en intensos combates en Ucrania, sus filas mermadas por las fuertes pérdidas de hombres y equipos. Rusia retiró tropas de la frontera con Finlandia para enviarlas a Ucrania, dejando a Moscú con una capacidad significativamente reducida para amenazar militarmente a Finlandia.

Rusia suministra a Finlandia pequeñas cantidades de gas y petróleo, pero Finlandia ya se estaba preparando para cortar esos suministros de acuerdo con las decisiones de la Unión Europea para reducir la dependencia de la energía rusa. Una posible respuesta temprana llegó el sábado con un anuncio de la empresa estatal rusa RAO Nordic de que había detenido las exportaciones de electricidad a Finlandia, aunque no estaba claro si la medida pretendía ser un castigo. Rusia culpó a las sanciones occidentales por la medida, diciendo que habían dificultado que Rusia recibiera los pagos por los suministros.

Finlandia se encogió de hombros ante la acción. Funcionarios finlandeses dijeron que ya habían reducido las importaciones de electricidad rusa para protegerse contra posibles ataques a la infraestructura del país, y que la electricidad rusa representaba solo el 10 por ciento de su consumo.

El presidente finlandés, Sauli Niinisto, conversó este sábado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el ingreso de Finlandia a la OTAN

Rusia puede intentar lanzar ataques cibernéticos contra la infraestructura finlandesa o emprender una guerra híbrida en un intento de influir en la opinión pública finlandesa, pero Finlandia tiene sistemas altamente desarrollados capaces de contrarrestar tales esfuerzos, dijo el mayor general retirado Pekka Toveri, ex jefe del ejército finlandés.

“En realidad, no tienen mucho que puedan usar para amenazarnos”, dijo Toveri. “No tienen poder político, militar o económico”.

La decisión de Finlandia, que se espera sea anunciada formalmente este domingo, cambia el equilibrio de poder a lo largo de las fronteras del norte de la alianza de la OTAN. En los próximos días, se espera que Suecia siga el ejemplo de Finlandia y también busque la membresía en la OTAN. Pero es la adhesión de Finlandia la que tendrá el mayor impacto en Rusia, sirviendo para duplicar el tamaño de la frontera terrestre de Rusia con la OTAN y rodear por completo sus tres puertos en el Mar Báltico.

Durante décadas, Finlandia se había abstenido de unirse a la OTAN por temor a provocar a su vecino más grande y con armas nucleares. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, había mantenido vivos esos temores con vagas amenazas de guerra y actos amenazadores de acoso en el espacio aéreo y las aguas finlandesas.

La invasión de Ucrania anuló ese cálculo, lo que llevó a los finlandeses a concluir que estarían más seguros bajo el paraguas protector de la OTAN que si tuvieran que lidiar solo con Rusia. Antes de la guerra, solo el 20 por ciento de los finlandeses apoyaba unirse a la OTAN. Para mayo, esa cifra había alcanzado el 76 por ciento.

Los finlandeses también han llegado a la conclusión de que el desempeño inesperadamente pésimo del ejército ruso y los reveses en el campo de batalla en Ucrania sugieren que ya no representa la amenaza que alguna vez representó, dijo Toveri.

“Rusia está tan débil ahora que no pueden arriesgarse a otra derrota humillante”, dijo. Si Rusia intentara enviar tropas a Finlandia, “en un par de días serían eliminadas. El riesgo de una derrota humillante es alto, y no creo que puedan soportarlo”.

Para el Kremlin “es un momento realmente irónico”, dijo Lauren Speranza, directora de Defensa y Seguridad Transatlántica del Centro para el Análisis de Políticas Europeas. Disuadir la ampliación de la OTAN fue uno de los objetivos declarados de Putin al atacar a Ucrania, que buscaba ser miembro de la OTAN. Finlandia y Suecia no lo habían hecho, hasta la invasión de Ucrania, señaló.

“Putin no solo tiene un gran fracaso en sus manos en términos de sus objetivos militares en Ucrania, sino que también ha ampliado la OTAN, que era exactamente lo contrario de lo que quería”, dijo Speranza. “Esto subraya el enorme error de cálculo estratégico que fue”.

Putin amenazó con desaparecer a Finlandia en pocos segundos con su armamento

Moscú ya parece estar reduciendo sus amenazas de represalias. En una llamada telefónica el sábado, Putin le dijo al presidente finlandés Sauli Niinisto que la decisión de Finlandia de unirse a la OTAN es “incorrecta” y podría tener “un efecto negativo” en las relaciones ruso-finlandesas, pero no hizo amenazas específicas, según una lectura de el Kremlin.

Niinisto, quien inició la llamada, le dijo sin rodeos a Putin que fue sobre todo su “invasión masiva” de Ucrania lo que llevó a Finlandia a buscar la protección que brinda la alianza de seguridad de la OTAN, según un comunicado de su oficina.

“La conversación fue directa y se llevó a cabo sin agravantes. Se consideró importante evitar las tensiones”, dijo el comunicado.

En las semanas anteriores al anuncio de Finlandia, los funcionarios rusos habían advertido sobre las terribles repercusiones, incluido el despliegue de armas nucleares en los alrededores y el envío de refuerzos militares a la frontera finlandesa.

Desde entonces han sido más circunspectos, diciendo que la respuesta de Rusia dependerá de qué tan lejos vaya la OTAN para establecer una presencia en la frontera de Rusia.

La decisión requerirá que Rusia ofrezca una “reacción política”, dijo el sábado el viceministro de Relaciones Exteriores, Alexander Grushko, citado por los medios de comunicación rusos, un paso atrás de la respuesta “militar y técnica” amenazada por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el jueves.

También dijo que era “demasiado pronto para hablar sobre el despliegue de armas nucleares en la región del Báltico” y agregó que “Moscú no se guiará por las emociones” al decidir su respuesta.

El presidente finlandés informó el sábado a su homólogo Vladimir Putin, de la inminente candidatura de su país a la OTAN, un paso que el dirigente ruso calificó de "error"

Rusia realizará un “análisis exhaustivo” de cualquier nueva configuración de fuerzas en su frontera antes de decidir su respuesta, dijo, haciéndose eco de los comentarios de Peskov de que el grado de represalia rusa dependerá de cuánta infraestructura militar de la OTAN se establezca en las fronteras de Rusia.

No se han tomado decisiones sobre qué tipo de presencia establecerá la OTAN en Finlandia y Suecia una vez que se haya formalizado su adhesión, lo que podría demorar varios meses. Ha surgido un nuevo problema en la forma de la objeción del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a su membresía con el argumento de que Suecia alberga a miembros del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK.

Pero es muy probable que la membresía de Finlandia no requiera una presencia significativa de tropas de la OTAN, dicen los analistas. Finlandia tiene un ejército robusto y bien equipado que ha realizado ejercicios de entrenamiento regulares con los países de la OTAN. Su ejército ya está bien integrado con los sistemas militares de la OTAN.

Tan grande es la amenaza a los intereses estratégicos de Rusia que Moscú se verá obligado a tomar algún tipo de acción contra Finlandia, dijo Dmitry Suslov de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Nacional de Investigación en Moscú.

Como mínimo, dijo, Rusia necesitará fortalecer su presencia militar a lo largo de la frontera finlandesa porque Finlandia ya no será considerada un país “amigo”. También tendrá que intensificar su presencia naval en el Mar Báltico que se convertirá, dijo, en “un lago de la OTAN”.

Si Estados Unidos o Gran Bretaña establecen bases en Finlandia, Rusia “no tendrá más remedio que desplegar armas nucleares tácticas para atacar esas bases”, advirtió Suslov.

Finlandia está preparada para nuevas acciones, dijo el ex general finlandés Toveri, aunque solo sea porque Putin puede sentir la necesidad de salvar las apariencias. Pero los finlandeses se han acostumbrado durante décadas a vivir con un poder potencialmente hostil en sus fronteras y no se sienten demasiado amenazados, dijo. “Estamos acostumbrados al hecho de que los rusos están allí. La mayoría de los finlandeses no están demasiado ansiosos por eso”.

SEGUIR LEYENDO: