Televisión rusa: plataformas en línea fueron hackeadas con un mensaje contra la guerra en el Día de la Victoria

77 Aniversario del Día de la Victoria en Rusia (Foto: REUTERS/Maxim Shemetov)

Los rusos que usan televisores inteligentes informaron haber visto algo atípico: apareció un mensaje en lugar de los canales habituales. “La sangre de miles de ucranianos y cientos de niños asesinados está en vuestras manos”, decía un mensaje que se apoderó de sus pantallas. “La televisión y las autoridades mienten. No a la guerra”.

El aparente hackeo, dirigido a los rusos comunes sentados frente a sus televisores o navegando en los buscadores en línea, rompió con los mensajes a favor de Moscú durante la celebración rusa del Día de la Victoria, una conmemoración del papel de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Mientras Rusia aceleraba sus ataques en el sur y el este de Ucrania, miles de tropas rusas se reunieron en la Plaza Roja de Moscú para un desfile militar, donde el presidente Vladimir Putin pronunció un discurso redoblando su invasión de Ucrania y culpando a la OTAN y a los países occidentales, sin evidencia, de provocar a Rusia.

El mensaje contra la guerra que apareció en las pantallas de los usuarios rusos de televisores inteligentes también apareció en las plataformas de Yandex, el gigante tecnológico de información de Rusia que, al igual que Google, combina muchos funciones, incluido un motor de búsqueda y un servicio que proporciona horarios de programación de televisión. En esa página, los programas diarios del canal estatal Uno y Rusia 1 también fueron desfigurados la madrugada del lunes.

El equivalente ruso de YouTube, llamado RuTube, también se vio afectado, según se informó en un comunicado.

Mariupol, Ucrania (REUTERS/Alexander Ermochenko)

“Siguiendo los sitios de varios ministerios rusos, que han sido constantemente objeto de ciberataques durante los últimos dos meses, los hackers informáticos han llegado a RUTUBE”, dijo el sitio en su canal oficial de Telegram. “Nuestro hosting de vídeos ha sufrido un potente ciberataque. Por el momento no es posible acceder a la plataforma”.

La plataforma de transmisión dijo más tarde que había “localizado el incidente” y estaba trabajando para restaurar el servicio normal, y que los aparentes piratas informáticos no pudieron acceder a su biblioteca de contenido.

“Los especialistas localizaron el incidente y actualmente se está trabajando para garantizar la seguridad”, dijo RuTube. “Anunciaremos el momento de la restauración del servicio de video en un futuro próximo”.

“RUTUBE confirma que terceros no pudieron acceder al archivo de video”, dijo. “Toda la biblioteca, incluido el contenido del usuario, aún se almacena en el servicio”.

Los sitios web del gobierno ruso y los medios de comunicación estatales se han enfrentado a lo que el gobierno ha llamado una ola “sin precedentes” de ataques de piratería informática desde que el Kremlin lanzó su invasión de Ucrania el 24 de febrero. A mediados de marzo, el Ministerio de Desarrollo Digital y Comunicaciones de Rusia dijo que los ataques fueron al menos dos veces más poderosos que los anteriores, lo que llevó a la agencia a promulgar medidas no especificadas para proteger los servicios.

Los funcionarios rusos también parecen estar tomando medidas digitales por su cuenta, incluso dentro de su país.

Artículos con titulares que condenaban la invasión aparecieron en la portada del sitio web de noticias ruso Lenta.ru el lunes por la mañana.

Cada artículo publicado por Lenta presentaba el descargo de responsabilidad de que el material “no había sido acordado con el liderazgo editorial” y que “la Administración Presidencial castigará a la publicación por publicar esto”.

“En otras palabras”, decían, “toma una captura de pantalla de esto ahora, antes de que se elimine”.

Encuentran 44 cadáveres entre los escombros cerca de Kharkiv, Ucrania (AP Photo/Felipe Dana)

Las historias —con titulares contundentes como “Vladimir Putin se ha convertido en un lamentable y paranoico dictador y paranoico” y “Rusia abandona los cadáveres de sus soldados en Ucrania”— fueron eliminadas en breve.

Tales declaraciones probablemente estarían prohibidas en Rusia bajo una ley aprobada este año que prohíbe cualquier intento de desacreditar a las fuerzas rusas y sus acciones en Ucrania. Los defensores de la libertad de expresión dicen que la ley es una forma en que el gobierno de Rusia controla la narrativa sobre la guerra. Prohíbe que cualquiera califique los eventos en Ucrania, que Putin llama una “operación militar especial” para “desnazificar” el país, como una “invasión”.

Yegor Polyakov, editor de Lenta, se atribuyó la responsabilidad conjunta del material contra la guerra y dijo que él y su colega Alexandra Miroshnikova tomaron una “decisión consciente” de oponerse a la guerra.

“Esto no es un ‘hackeo de los piratas informáticos’ en absoluto, esta es nuestra decisión consciente, que se tomó hace relativamente mucho tiempo, pero no fue posible implementarla rápidamente (no diré por qué razones todavía)”, dijo en un comunicado proporcionado al medio ruso Mediazona.

Polyakov indicó que casi no quedan medios independientes en Rusia y pidió a los “críticos potenciales... no se olviden del humanismo” señalando que no deberían “poner etiquetas a todos a la vez”.

Dijo que él y Miroshnikova “ya no trabajan en Lenta”.





