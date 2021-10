Los casos de covid en los niños están aumentando: en Tennessee, la mayoría permanece sin máscara y sin vacunar

Sarah Rymer con sus hijos el mes pasado en la ciudad de Altamont, Tennessee (Stacy Kranitz para The Washington Post)

ALTAMONT, Tenn.- Sarah Rymer sospecha que su hijo de 11 años estaba infectado con el coronavirus, y sabe que su esposo lo estaba. Es entrenador de fútbol de Pee Wee, y al menos otros dos niños de su equipo también dieron positivo.

Las escuelas del condado de Grundy, a las que asisten sus tres hijos, se vieron obligadas a cerrar durante más de una semana poco después de que comenzara el semestre de otoño. El tío de su mejor amiga murió recientemente de covid-19, y la madre de una amiga cercana pasó su 53 cumpleaños en el hospital de la Universidad de Vanderbilt en Nashville.

La pandemia de coronavirus se siente más grave que nunca para Rymer. Pero sus hijos no usan máscaras en la escuela y ella no está considerando vacunar a su hija de 13 años. Como la mayoría de las personas de la zona, ella misma sigue sin vacunarse. “Es una de esas cosas. No nos vacunamos contra la gripe, así que no lo sé. Se desarrolló muy rápido(el coronavirus). Estoy nerviosa”, consideró.

Hoy en día, es más probable que una pandemia que asoló por primera vez los hogares de ancianos se propague por los comedores escolares. Los niños todavía tienen muchas menos probabilidades de enfermarse gravemente que las personas mayores, pero con tantos infectados, las hospitalizaciones pediátricas se han disparado en las últimas semanas.

Desde el inicio de la pandemia, más de 5,7 millones de niños se han infectado, según la Academia Estadounidense de Pediatría. Más de 540 estadounidenses de hasta 18 años han muerto, según muestran los datos federales.

En agosto, por primera vez en la pandemia, la tasa de infecciones por coronavirus entre los niños superó a la de los adultos de 18 a 64 años y las personas mayores, impulsada por la variante delta altamente contagiosa, según un análisis del Washington Post de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En estados como Tennessee, donde las tasas de vacunación son bajas, las infecciones entre los niños se han disparado. Los estados con altas tasas de vacunación están experimentando muchas menos infecciones pediátricas.

En Tennessee, solo el 17% de las personas de entre 12 y 17 años en todo el estado han sido vacunados, en comparación con el 52 por ciento en todo el país. (Las vacunas para adultos aquí también se retrasan, con un 45 por ciento en Tennessee vacunado, frente al 56% en todo el país). Los niños ahora representan casi uno de cada cuatro casos de coronavirus en el estado, cerca del promedio nacional. Solo un estado, Carolina del Sur, tiene una tasa de infección infantil más alta, según datos al 11 de septiembre, los más recientes disponibles.

A principios de septiembre, el número de casos pediátricos en Tennessee alcanzó su punto máximo, con 86 niños hospitalizados, incluidos 21 en unidades de cuidados intensivos y 12 con ventiladores, según muestran los datos estatales . Hasta ahora, 20 niños en el estado han muerto de covid-19.

“Debería ser cero. Como comunidad, nos está yendo muy mal para cuidarnos unos a otros”, dijo Diego Hijano, médico pediátrico de enfermedades infecciosas del Hospital de Investigación Infantil St. Jude en Memphis. Hijano culpa a la falta de voluntad para evitar grandes concentraciones, usar máscaras y vacunarse.

Pero hay escaso liderazgo entre los principales funcionarios de Tennessee para impulsar tales medidas de salud. El gobernador republicano Bill Lee ha bloqueado los mandatos de máscaras para las escuelas a menos que los padres puedan optar por no participar, y las juntas escolares locales que los consideran se han enfrentado a multitudes hostiles. La directora del programa de inmunización del estado dijo que la despidieron por promover demasiado enérgicamente la vacunación entre los adolescentes. El departamento de salud pública del estado tiene órdenes de discutir la disponibilidad de vacunas sin promover las vacunas para los adolescentes, según un funcionario de la agencia, que habló bajo condición de anonimato ya que no estaba autorizada a comentar públicamente.

En todo el condado de Grundy y otras áreas, hay algunas quejas sobre la respuesta a la pandemia. Pero la mayoría de las personas parecen aceptar que el virus será parte de sus vidas y no sienten la necesidad de combatirlo con las herramientas que recomiendan la mayoría de los expertos en salud pública. Eso significa días escolares perdidos, con escuelas en todo el estado obligadas a cerrar temporalmente y miles de casos de estudiantes reportados. No es que no conozcan a nadie que haya tenido covid-19. Casi todo el mundo aquí lo hace. Simplemente no creen que las mascarillas y las vacunas sean la solución.

Los casos aumentan en el condado de Grundy

El aumento de los casos de coronavirus es más agudo en las zonas rurales de Tennessee como el condado de Grundy, donde los datos federales muestran que el 6 por ciento de las personas de 12 a 17 años han recibido la vacuna contra el coronavirus. Al menos 190 estudiantes han sido infectados en el condado de Grundy desde que reabrieron las escuelas, y el distrito también tiene la tasa de infección más alta del estado, según un análisis del Washington Post.

Grundy, a menos de una hora a las afueras de Chattanooga en el centro de Tennessee, se encuentra en la meseta de Cumberland en el borde occidental de las montañas Apalaches. El condado alberga vistas, bosques, lagos y caminatas que conducen a majestuosas cascadas. Los lugareños se jactan de que si alguien está en problemas, los vecinos saltarán para ayudar y, en el restaurante de una habitación en el anexo en Tracy City en un día reciente, una pequeña multitud se formó rápidamente para echar una mano cuando una mujer mayor se cayó.

Una vez dependiente de la minería del carbón, el condado de Grundy lucha con aproximadamente una de cada cinco personas que viven en la pobreza, por encima del promedio estatal del 14%, según mostraron las estimaciones de la Oficina del Censo de 2019. El ingreso familiar promedio ronda los $ 40,000 al año, por debajo del promedio estatal. El 97% de los residentes son blancos y las tres cuartas partes del condado votaron para reelegir al presidente Trump.

El CDC dice que las máscaras y las vacunas son las dos herramientas más poderosas para combatir la pandemia. Pero las máscaras son raras aquí, y pocas personas en las escuelas las usan. Las clases comenzaron en agosto, pero a medida que se acercaba el Día del Trabajo, los casos aumentaban. Los funcionarios cerraron las escuelas desde el 3 de septiembre hasta el 13 de septiembre con la esperanza de frenar la propagación. Una política estatal establecida a principios de este año prohíbe a los distritos trasladar las clases en línea, por lo que a los estudiantes se les dio cinco días libres, y el distrito se vio obligado a quemar días adicionales trabajados en el calendario que generalmente están reservados para el mal tiempo.

Desde entonces, la escuela secundaria del condado de Grundy ha luchado para cubrir a los maestros ausentes debido a enfermedades, dijo Paul Conry, el director. Conry dijo que él y su secretaria han tenido que trabajar para sacar a los maestros de otras asignaciones y asignar asistentes educativos para cubrir las clases.

“Simplemente no tenemos suficientes (maestros) para que nos ayuden. Están enfermos o no pueden entrar por miedo (a los contagios)”, dijo Conry.

Grundy no requiere máscaras en la escuela, y solo un puñado de personas las usa, dijo Conry. Elaine Andrews, una maestra jubilada de las escuelas del condado de Grundy, dijo que estaba tan molesta por la política de máscaras que decidió comunicarse con varios funcionarios estatales y locales para plantear sus inquietudes.

“Estoy muy preocupada por nuestra comunidad y nuestras escuelas con este virus. Entiendo la vacilación para exigir (máscaras), pero exigimos que las personas se detengan en los semáforos en rojo, paguen impuestos y tengan ciertas vacunas para poder ingresar a la escuela. Hay vidas en juego“, escribió en un mensaje de texto a un miembro de la junta escolar.

La mujer aludió a la respuesta de él respecto a que el prohibió los mandatos, sugiriendo que la política deberá cambiar para que el condado pueda actuar. Andrews se ha sentido frustrada por las respuestas en el estado.

“No se puede convencer a nadie. 0000Tienes que tener mucho cuidado con quién tienes una conversación. La gente se enoja y no puedes mantener una conversación. Hay demasiada ira involucrada“, reveló.

Asustado y escéptico

Al otro lado de la calle del departamento de salud del condado en Main Street se encuentra una casa pintada de naranja brillante y blanco, por dentro y por fuera, en homenaje a la Universidad de Tennessee. La bandera de la universidad ondea en un mástil alto, debajo de la bandera estadounidense y sobre una que declara “Trump 2024 ¡Salve a Estados Unidos de nuevo!”.

El propietario Randy Lee West, cuya devoción a los Voluntarios inspiró la decoración, se recuperó recientemente de una fuerte infección de dos semanas de covid-19. Su esposa y dos de sus hijos adolescentes también estaban enfermos, aunque los síntomas de los niños eran mucho más leves. Después de eso, West dijo que la familia discutió la vacunación, pero decidió no hacerlo por ahora.

Randy Lee West se encuentra en su casa en la ciudad de Altamont en Tennessee. (Stacy Kranitz para The Washington Post)

“Considero que no es tiempo suficiente de su aprobación (de las vacunas). Se apresuró”. Sin embargo, West no lo ha descartado y dice que su apoyo a Trump no tiene nada que ver con su toma de decisiones sobre la vacunación.

Las dudas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas son generalizadas en el condado, según entrevistas con más de tres docenas de personas. Algunos se opusieron totalmente y prometieron no apoyar nunca nada que favorezca el presidente Biden. Otros estaban asustados o escépticos, pero abiertos a considerar la vacunación.

Natasha King, de 34 años, asistente en un consultorio dental, dijo que no tiene dudas de que el virus es real. Un amigo de la familia murió de covid-19, dijo, y su familia lo estaba “enterrando mientras hablamos”. Pero no quiere la vacuna para ella, diciendo que demasiadas personas han tenido reacciones negativas y dijo que ni siquiera la consideraría para sus hijos, de 16 y 13 años, o, si se aprueba, para su hijo de 10 años. mellizos: “Mis hijos no lo están entendiendo. No. No, no, no, no, no “.

El empleador de su esposo puede requerir la vacunación para el trabajo, dijo King, y si es así, recibirá la vacuna.

Un viernes por la noche reciente, en el partido de fútbol americano de la escuela secundaria del condado de Grundy, una gran multitud se presentó para animar a los Yellowjackets que no habían ganado. Casi nadie en ambos lados del campo usaba máscaras, y tanto los adolescentes como los adultos dijeron que tampoco las usan adentro. Hubo escaso interés por la vacuna.

“Me considero saludable, así que si lo consigo, estaré bien”, dijo Tori Taylor, estudiante de tercer año en Grundy High. Pero también admitió que hay muchas cosas que no sabe: “No conozco todos los hechos. No siento que esté lo suficientemente educado para tomar una decisión“.

Natasha King dijo que sus hijos no recibirán la vacuna. (Stacy Kranitz para The Washington Post)

No hay mucho esfuerzo organizado a nivel local para ayudar a educarla. El Departamento de Salud del condado de Grundy administra las pruebas de coronavirus y las vacunas debajo de una carpa detrás del edificio, justo al lado del estacionamiento. Pero su propio sitio web no menciona el virus o la vacuna y no parece haber muchas señales al respecto en lugares públicos, si es que hay alguna. En la puerta de la biblioteca local, había folletos con información sobre beneficios de desempleo, violencia doméstica, control de natalidad gratuito y una feria de Artes y Oficios, pero nada sobre la pandemia.

Al alcalde del condado de Grundy, Michael Brady, le preocupa que su condado tenga poca infraestructura de atención médica para manejar la pandemia. Si el departamento de salud está cerrado, dijo Brady, no hay ningún otro lugar en el condado para hacerse una prueba de coronavirus.

No dirá si está vacunado. (”No entrego mi información médica a nadie”, dice.) Mucha gente valora tu opinión, pero mi opinión es solo eso. No tengo antecedentes médicos. No soy epidemiólogo. No soy un doctor”, señaló que le cuesta saber qué decirle a la gente sobre la vacuna, ya que escuchó afirmaciones contradictorias sobre su efectividad.

Amy Evans, una pediatra que ejerce en las afueras de la frontera del condado, también se preocupa. La mayoría de sus pacientes viven en el condado de Grundy y ha visto más infecciones en los últimos dos meses que el resto de la pandemia combinada. Dijo que a algunos de sus pacientes les gustaría usar máscaras en la escuela, pero temen que se burlen de ellos. Ella presionó sin éxito a la junta escolar de un área para obtener un mandato.

“Estaban más preocupados por la reacción violenta de los padres que se opondrían a las máscaras. Los adultos no facilitan que los niños hagan lo correcto”. Un sábado reciente por la mañana, Evans entró en un café de Tracy City para desayunar y vio que nadie llevaba máscaras en el comedor lleno de gente. En su lugar, decidió buscar un lugar con asientos al aire libre.

En el segundo lugar, una camarera llamada Erin reconoció a Evans como su ex pediatra. Cuando se le preguntó sobre la pandemia, Erin, quien se negó a dar su apellido, dijo que ve un aumento de casos y tiene amigos que fueron hospitalizados. Pero ella no está considerando la vacunación. Dijo que le gustaría investigarlo cuando su hija se duerma, pero ella misma está muy cansada.

“Estoy demasiado ocupada. Tengo tres trabajos. No sé qué hay en la vacuna. He escuchado demasiadas cosas negativas“. Evans le preguntó a Erin si tenía un médico en quien confiara. Ella dijo que no.

Tori Taylor, animadora de la escuela secundaria del condado de Grundy, se sienta con su madre Cathy Taylor durante un partido de fútbol. (Stacy Kranitz para el Washington Post)

Luego, el médico ofreció un tono discreto, reconociendo que es correcto ser escéptico sobre algo nuevo, pero diciendo que la vacuna se ha entregado a millones de personas en todo el país y ha demostrado su eficacia. “La vacuna es muy segura, muy efectiva”, le dijo a Erin, quien respondió: “Con el tiempo, lo más probable es que la obtenga. Me tomará tiempo ver cómo van las cosas “. Evans terminó la conversación diciéndole a Erin que podía llamar en cualquier momento si tenía preguntas.

Controversias estatales

En Tennessee, casi no hay un esfuerzo gubernamental concertado para persuadir a personas como Erin de que superen sus preocupaciones. El gobernador dice que apoya las vacunas como la mejor herramienta disponible para combatir la pandemia, pero se opone a los mandatos. Lee ha renovado su orden ejecutiva para permitir que los padres opten por no aceptar los mandatos de máscaras en las escuelas, a pesar de las sentencias judiciales en varios condados que la invalidan.

En agosto, cuando anunció la orden por primera vez, el gobernador externó: “En mi opinión, exigir a los padres que hagan que sus hijos usen máscaras para resolver un problema de adultos es un enfoque equivocado”. Ese día, también dijo que había recibido la vacuna, pero no animó a otros ciudadanos a hacer lo mismo. “Aliento a los habitantes de Tennessee que no han sido vacunados a que hablen con su médico para que consideren vacunarse y tomen una decisión informada”, dijo el gobernador.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee (derecha), habla en una audiencia sobre el presupuesto estatal en Nashville el año pasado. (Mark Humphrey / Associated Press)

Los críticos dicen que la oficina de Lee se ha resistido a promover incluso la vacunación voluntaria. Un funcionario del departamento de salud estatal dijo que los altos funcionarios de su oficina instruyeron a los funcionarios de la agencia para promover el acceso a la vacuna entre los adolescentes, pero no para alentarla abiertamente.

“El mensaje que nos envió la oficina del gobernador fue que nuestro trabajo es brindar acceso. La gente puede elegir qué hacer“, dijo el funcionario. Dijo que después de que se disparó la variante delta, no se desarrolló ninguna estrategia para promover la vacunación.

Anna Morad, presidenta de la sección de Tennessee de la Academia Estadounidense de Pediatría, dijo que se reunió con el gobernador sobre la exigencia de máscaras en las escuelas y presentó datos que muestran su efectividad para bloquear la transmisión del coronavirus.

“Fue muy receptivo”, dijo Morad, pero le dijo que no podía rescindir su orden ejecutiva. “Necesitamos un plan en el que todos puedan estar de acuerdo”, dijo Lee, según Morad. Lee declinó una solicitud de entrevista, mientras que una portavoz de su oficina se negó a comentar sobre reuniones privadas.

En julio, Michelle Fiscus, jefa del programa de inmunización en Tennessee, dice que fue despedida bajo presión después de que les dijo a los médicos locales en un memorando que la ley estatal llamada “Doctrina del menor maduro” permite que los jóvenes de 14 años en adelante se vacunen sin permiso de los padres. “Desafortunadamente, tenemos un contingente creciente de legisladores aquí que son bastante anti-ciencia y como resultado anti-vacunas”, dijo Fiscus en una entrevista reciente con The Post.

En una audiencia legislativa en junio, la senadora estatal Janice Bowling (R) dijo que el estado estaba sobrepasando y “juzgando mal” su autoridad legal, e instó a la agencia a “retirar” la “aplicación incorrecta” de la doctrina y tomar medidas para “quitar el miedo, las preocupaciones y la rabia que ha atravesado el estado “como consecuencia de la carta de Fiscus. Después de que la despidieran, informó el Tennessean, la agencia había dejado de promover temporalmente todas las vacunas para niños.

Bill Christian, portavoz del Departamento de Salud de Tennessee, se negó a comentar sobre las acusaciones de Fiscus sobre su despido. Dijo que el estado ha desarrollado un alcance basado en la investigación de mercado sobre por qué los habitantes de Tennessee dudan en recibir la vacuna, y planea investigaciones adicionales pronto. Christian agregó que las tasas de vacunación aumentan cada semana en todo el estado.

“El año pasado fue más fácil”

La directora de la escuela secundaria del condado de Marion, Sherry Prince, saluda a los estudiantes antes de una asamblea en la escuela en la ciudad de Jasper en Tennessee. (Stacy Kranitz para The Washington Post)

El condado de Grundy no es el único que se enfrenta a los crecientes casos de coronavirus este otoño. En el condado de Marion, al sur, los casos se han disparado y se requieren oficialmente máscaras, aunque los padres pueden optar por no participar en virtud de la orden ejecutiva del gobernador. En las escuelas secundarias del condado de Marion, aproximadamente la mitad de los estudiantes tienen registros obligatorios de exclusión voluntaria, dijo la directora Sherry Prince.

Hace que sea difícil administrar la escuela, dijo, sin recordar con locura quién es y quién no está obligado a obligar a que los demás usen las máscaras. Un viernes reciente, los estudiantes se reunieron en el gimnasio para escuchar sobre los riesgos de enviar mensajes de texto y conducir. El orador invitado animó a la multitud con música a todo volumen y concursos de baile. Los estudiantes, sentados juntos en las vigas, bailaron y gritaron. Casi nadie llevaba una máscara sobre la boca. Muchos los habían derribado.

Una maestra caminaba frente a las vigas, señalando su barbilla para indicar a los estudiantes con máscaras que debían levantarlas. Toda la escena fue estresante para Prince. “El año pasado fue más fácil porque había reglas claras”, dijo.

Sharon Kirkpatrick, instructora de marketing y asesora del anuario en Marion County High School en Tennessee, recuerda a los estudiantes que deben usar sus máscaras correctamente durante una asamblea estudiantil. (Stacy Kranitz para The Washington Post)

Cerca de allí, las escuelas del condado de Hamilton, que sirven a Chattanooga, también han experimentado un aumento en los casos de coronavirus. En el último año académico, el distrito registró su total de casos estudiantiles mensual más alto en diciembre, cuando llegó a 570 casos. Durante las dos primeras semanas de clases en agosto, hubo alrededor de 1.600 estudiantes que dieron positivo, dijo Nakia Towns, quien se desempeña como superintendente interino.

Los recuentos de casos disminuyeron en septiembre, sin embargo, siguen siendo más altos que en cualquier momento del año escolar pasado. Sin embargo, a diferencia del condado de Grundy, el distrito ha albergado clínicas de vacunación y requiere máscaras con la opción de exclusión voluntaria de los padres.

Ha sido difícil tratar de identificar contactos cercanos de estudiantes y el distrito tuvo que contratar más rastreadores por contrato, dijo Towns. En un momento, alrededor de 5.000 estudiantes estaban en cuarentena. “Realmente pensamos que en muchos sentidos covid estaría en nuestros espejos retrovisores. Pensamos que realmente estábamos doblando la esquina. No estábamos preparados mental o emocionalmente para el ataque“, concluyó.

(John D. Harden contribuyó a este informe.)

