“No se vacune”: la irónica recomendación de una falsa funeraria para promover las vacunas contra COVID-19

Una campaña de marketing se volvió viral por "recomendar" a las personas que no se vacunaran con una falsa identidad de funeraria Foto: (@booneoakley)

La camioneta negra llamó la atención mientras giraba alrededor del estadio Bank of America en Charlotte, durante el juego de los Carolina Panthers del domingo.

“No se vacune”, se lee en los carteles digitales en los paneles laterales y traseros del vehículo. Debajo, el nombre y el sitio web de una empresa que pretendía ser una funeraria estaban escritos en letras blancas, junto con un número de teléfono de 10 dígitos.

Resultó ser una campaña elaborada y muy poco ortodoxa para promover las vacunas contra el coronavirus, una que atrajo el aplauso de los líderes de los hospitales locales y los usuarios de las redes sociales cuando se volvió viral en Twitter, mientras que algunos expertos en marketing de vacunas se preguntaron si se influiría en algún rechazo, por el crudo mensaje.

La dirección web de la inexistente Wilmore Funeral Home llevó a los usuarios a una página de destino que decía simplemente: “Vacúnese ahora. Si no, nos vemos pronto”. Se vinculó al sitio de registro de vacunas de StarMed, un proveedor de atención médica en el área.

La campaña logró su cometido al ser viralizada y ser el centro de atención por donde el auto con la publicidad se paseaba Foto: (@booneoakley)

Durante más de un día, las personas detrás del truco siguieron siendo un misterio, incluso para los funcionarios de StarMed. El creador del sitio web estaba oculto y el número en el costado del camión conducía a un tercero cuyo correo de voz estaba, como era de esperar, lleno.

El martes por la mañana, una agencia de publicidad local reveló que el letrero y el sitio web eran idea suya. “Fuimos nosotros. Vacúnate”, escribió la empresa BooneOakley en un tuit.

La carrera para inmunizar a las personas contra el coronavirus y sus variantes de rápido movimiento ha generado una serie de esfuerzos publicitarios, la mayoría de ellos centrados en convencer suavemente a las personas de los beneficios probados de las vacunas y la promesa de poner fin a la pandemia.

La indecisión ante las vacunas sigue siendo una de las principales preocupaciones de los funcionarios de salud en todo el mundo. Menos del 55% del país está completamente vacunado, según el seguimiento de The Washington Post, y la cantidad de vacunas administradas diariamente se ha mantenido por debajo de 1 millón desde principios del verano.

El grupo de publicidad de interés público Ad Council pasó meses incubando la campaña “Depende de usted”, enfocándose en generar confianza y alentando a la gente a considerar las cosas que se perdieron mientras el virus se propagaba. Algunos anuncios de Facebook han buscado cortejar a los conservadores indecisos promocionando las tomas como una forma de “restaurar nuestras libertades”. A nivel local, algunos departamentos de salud han adoptado un enfoque humorístico: Baltimore recientemente ganó elogios por eliminar la información errónea en línea con su meme “El ginger ale no puede curar el COVID”.

En Carolina del Norte, donde menos de la mitad de la población está completamente vacunada, BooneOakley intentó una táctica más discordante.

David Oakley, el presidente de la firma, dijo que la agencia de 22 personas ideó la idea de la funeraria falsa mientras hablaba sobre quién se beneficia de que las personas no vacunadas se enfermen y mueran a causa del COVID-19. Crear un negocio simulado parecía una forma provocativa de llamar la atención sobre el problema.

Foto de una bolsa que contiene un fallecido por COVID-19 en la funeraria de Harlem International Funeral & Cremation Services, en medio de la pandemia de coronavirus. Abril 10, 2020. REUTERS/Andrew Kelly

“Todo lo que se está haciendo ahora es bastante sencillo: ‘ponte la vacuna’, ‘vacúnate hoy’. Fue una forma diferente de transmitir el mensaje”, dijo Oakley en una entrevista.

El grupo decidió señalar a las personas a StarMed porque el proveedor de atención médica ha sido una fuerza importante en el impulso de las vacunas y las pruebas de la región. Los ejecutivos de la agencia también apreciaron su valiente presencia en las redes sociales, dijo Oakley.

“Sentimos que personalmente esta era una causa en la que creíamos y deberíamos usar nuestros recursos para el bien común”, agregó.

Un paciente infectado con covid-19 es trasladado a un hospital en EE.UU, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

El camión con vallas publicitarias de la funeraria simulada dio vueltas alrededor del estadio de fútbol en el centro durante el partido de los Panthers contra los New Orleans Saints el domingo por la tarde. Las imágenes pronto proliferaron en Twitter, donde la campaña fue aclamada por usuarios encantados de la irónica forma del mensaje. “Este es un marketing de nivel divino”, escribió uno.

Si realmente persuadirá a los que no quieren vacunarse es otra cuestión. Gran parte de la promoción de vacunas en los Estados Unidos ha evitado el tipo de publicidad basada en el miedo que se usa comúnmente en las campañas contra el tabaquismo. Los disparos en sí mismos se han vuelto tan divisivos que algunos investigadores advierten que tales mensajes podrían ser contraproducentes.

Stacy Wood, profesora de la Universidad Estatal de Carolina del Norte que estudia la promoción de la vacuna contra el coronavirus, dijo que la campaña de BooneOakley probablemente fue una presión demasiado alta para cambiar la opinión de una persona no vacunada. En todo caso, dijo, corre el riesgo de reforzar su postura.

ARCHIVO - En esta fotografía de archivo del 21 de julio de 2020, Darryl Hutchinson, de frente, recibe el abrazo de un pariente durante el funeral de Lydia Nunez, prima del primero, en la Iglesia Bautista Metropolitana en Los Ángeles. Lydia Nunez falleció de COVID-19. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez, Archivo)

“Al estudiar cómo las personas toman decisiones, los especialistas en marketing han descubierto que cuando las personas se sienten presionadas a tomar una decisión en particular y esta presión es suficiente, les hace sentir que se está afectando su libertad real de elegir”, dijo Wood.

“Puedo entender que el truco falso del camión fúnebre fue adoptado por los vacunados como el alivio del humor negro en una situación tensa; es una broma eficaz, pero no un marketing eficaz”, especificó.

Scott Ratzan, experto en comunicación sanitaria de la City University of New York, expresó dudas similares. “Ese tipo de miedo no conmueve a la gente cuando saben que hay personas que han tenido covid y no han muerto”, lamenta Razan, cuya investigación ha involucrado entrevistas a personas que dudan en vacunas en todo el país.

Oakley dijo que estaba muy consciente de que el anuncio tocaría un nervio y estaba contento de arriesgarse en una campaña poco convencional.

“Todo lo que podamos hacer para que la gente se vacune. Si consigue que una persona cambie de opinión, vale la pena cada centavo”, consideró.

Florida reportó este jueves 21.183 nuevos casos de la covid-19 y 901 muertes acumuladas desde el pasado 25 de julio como consecuencia de la pandemia, mientras el estado continúa a la cabeza en número de hospitalizaciones en todo Estados Unidos. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Los funcionarios de StarMed dieron la bienvenida al enfoque poco convencional de BooneOakley. El director médico de la compañía, Arin Piramzadian, le dijo al Charlotte Observer que estaba “100 por ciento a favor” si salvaba la vida de un solo paciente.

Chris Dobbins, jefe de relaciones y respuesta de StarMed, dijo que se enteró de la campaña de BooneOakley cuando comenzó a recibir llamadas preguntando por el camión. Desde entonces, el tráfico web se ha disparado en las páginas de pruebas y vacunas de la compañía, dijo, y algunas personas han llamado para agradecerles por alentar las vacunas.

“No es el típico plan de marketing. Pero, efectivamente, la gente miró”. Si va a educar y motivar a la gente, lo apreciaremos”, concluyó Dobbins.

(Información del autor: Derek Hawkins es un reportero que cubre noticias nacionales y de última hora. @d_hawk)

