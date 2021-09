La audaz ruptura de México con el machismo: el Congreso ahora es mitad mujer y la paridad de género es la ley

Claudia Pavlovich (Foto: Cuartoscuro)

Cuando Claudia Pavlovich se postuló para ser gobernadora de Sonora, ni un solo estado mexicano estaba dirigido por una mujer. Menos del 10 por ciento de los alcaldes del país eran mujeres. Y el tema candente de esa campaña de 2015 no fue la plataforma política de Pavlovich, sino su falta de arrugas.

“Sí, he usado Botox”, declaró la veterana política en una conferencia de prensa, de algún modo para contrarrestar la lluvia de memes sobre su apariencia. Al darle la vuelta a sus oponentes, creó un eslogan ganador en este estado plagado de corrupción. “Usar Botox no es un crimen”, dijo a los votantes. “Robar dinero sí lo es”.

Mientras Pavlovich termina su mandato este mes, México está celebrando un éxito que se veía poco probable. En los seis años transcurridos desde esa campaña plagada de misoginia, el número de candidatas para cargos estatales y federales se ha disparado. Un país impregnado de machismo está emergiendo como uno de los líderes mundiales en paridad de género, y está superando con creces a Estados Unidos.

Por primera vez, el 50% de los legisladores en la cámara baja del Congreso son mujeres (resalta más si se compara con el 27% de la Cámara de Representantes de EEUU). Las mujeres encabezarán casi una cuarta parte de los 32 estados, después de los logros históricos en las elecciones de mitad de período de junio. En varios estados, incluido Sonora, las mujeres superarán en número a los hombres en las legislaturas locales.

El cambio es notable en un país donde las mujeres no obtuvieron el derecho a votar para presidente hasta 1953. Gracias a una ambiciosa reforma constitucional en 2019, México busca la “paridad en todo”, dando a las mujeres la misma oportunidad de ocupar los puestos más altos en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.

(Foto: gpmorenacdmx.org.mx)

“Ningún país de América Latina ha llegado tan lejos”, dijo Jennifer M. Piscopo, politóloga del Occidental College de Los Ángeles y experta en cuestiones de género en la región. “Estoy bastante segura de que tampoco hay otro país en el mundo que haya escrito ‘paridad en todo’ en su constitución”.

Aún no está claro en qué medida esa paridad se traducirá en un poder real. En la recién elegida cámara baja, la Cámara de Diputados, los hombres todavía dirigen los partidos. Y el creciente número de mujeres políticas no ha significado necesariamente una mejora en la vida de las mujeres en general. La violencia contra ellas ha aumentado en los últimos años, generando una explosión de protestas.

Sin embargo, ni un solo legislador votó en contra de la reforma de 2019, lo que demuestra la amplia aceptación de la acción afirmativa. La toma de posesión de seis gobernadoras este mes se considera particularmente significativa, porque los cargos son muy poderosos.

“Esta elección marcó un antes y un después”, dijo Josefina Vázquez Mota, senadora que rompió las barreras de género cuando se convirtió en la primera candidata presidencial de un partido importante en 2012. “A partir de estas elecciones, la forma de hacer política cambiará.”

México difícilmente parecía destinado a un papel tan pionero. Durante la mayor parte de su historia, las mujeres han sido ciudadanas de segunda clase, y sus roles han sido moldeados por la herencia colonial española de la nación. Las mujeres dejaron sus hogares para luchar como “soldaderas” en la Revolución Mexicana. Pero cuando el conflicto terminó en 1920, también lo hizo su activismo.

(Foto: Flickr)

“Las mujeres están en este mundo para cuidar el hogar y no para involucrarse en política”, escribió un veterano revolucionario, el coronel Crescencio Treviño Adame, al presidente Lázaro Cárdenas en 1938. Dar el voto a las ciudadanas, agregó, “sería una locura.”

En 1964, dos mujeres llegaron al Senado mexicano. Una era la madre de Pavlovich, Alicia Arellano, una dentista tan decidida a entrar en política que una década antes había llamado al presidente Adolfo Ruiz Cortines para pedirle su apoyo. Ella animó a su hija a aspirar a un cargo de elección popular. “Hay cosas que te dirán porque eres mujer, pero concéntrate en tu trabajo y deja el resto a un lado”.

Sin embargo, en la década de 1990, las mujeres todavía representaban solo alrededor del 15 por ciento del Congreso. En 2012, el partido que en ese entonces estaba en el poder, el Partido Acción Nacional (PAN), hizo historia al elegir a Vázquez Mota, una economista, como su candidata presidencial. No obstante, durante un evento de campaña con líderes empresariales, recordó que la primera pregunta que le hicieron fue por qué no llevaba su anillo de bodas.

Pero a pesar de ello, se estaba gestando una revolución silenciosa. A medida que México pasó de un sistema de partido único a la democracia, reescribió repetidamente sus leyes electorales. Las mujeres insistieron en que la democracia significaba un derecho igualitario a la representación política. “Ganaron el argumento retórico”, explicó Piscopo. La cuota de candidatas al Congreso se fijó en 30 por ciento, luego en 40%, y más tarde en 50%.

Josefina Vázquez Mota (Foto: Cuartoscuro)

El impulso de tales reformas fue una amplia alianza de mujeres políticas, activistas, abogadas y académicas. Asimismo, organismos nuevos e independientes, como el Instituto Nacional Electoral (INE), hicieron cumplir las leyes de paridad de género. “Los partidos políticos no podían decir que no”, explicó Patricia Mercado, una senadora que fue líder en el esfuerzos. “No era políticamente correcto”.

Aún así, los antiguos agentes del poder intentaron maniobrar eludiendo las leyes. A veces presentaban candidatas en los distritos más débiles de sus partidos, reservando sus mejores baluartes para los hombres. Los grupos de mujeres continuaron haciendo demandas para cerrar esas lagunas.

Las elecciones de mitad de período de este año ilustraron la influencia de las reformas acumuladas. Inicialmente, las mujeres parecían ganar 248 de las 500 carreras en la Cámara de Diputados, un aumento de siete escaños. Los grupos de mujeres apelaron, insistiendo en que las candidatas no eran lo suficientemente prominentes en las listas de representación proporcional de algunos partidos. La corte electoral estuvo de acuerdo.

El miércoles, cuando la Cámara de Diputados abrió su nuevo mandato, las mujeres ocupaban la mitad de los escaños.

La medida de paridad requiere cambios ambiciosos en los próximos años. Si bien los legisladores aún están discutiendo los detalles, es probable que los futuros presidentes y gobernadores mexicanos tengan que nombrar mujeres para dirigir la mitad de los ministerios del gobierno. Las autoridades judiciales tienen como objetivo triplicar aproximadamente el número de jueces de distrito y magistradas de tribunales, y han comenzado a celebrar sesiones de examen solo para mujeres.

Vista general de La Cámara de Diputados, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

Los partidos tuvieron que nominar mujeres en las 15 elecciones a gobernadores de este año. Ganaron seis, un resultado sorprendente, dado que solo nueve mujeres habían sido gobernadoras en México.

Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, el machismo todavía influye en la política.

Los grupos de mujeres se indignaron cuando el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena, nominó a un político acusado de violación para gobernador del estado de Guerrero. El político, Félix Salgado Macedonio, negó las acusaciones. Finalmente fue descalificado debido a presuntas violaciones al financiamiento de campañas.

El presidente ha alienado aún más a las feministas con su fría respuesta a las protestas contra los asombrosos niveles de violencia en México. López Obrador ha defendido su historial en temas de mujeres, señalando que fue el primer presidente en nombrar un gabinete que era mitad femenino.

Incluso las feministas continúan debatiendo cuánto realmente se beneficiaron las mujeres por los últimos éxitos en la esfera política. Las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en muchas áreas, como la economía y las fuerzas de seguridad. “Hemos ganado posiciones, pero no poder”, aseguró Mercado.

FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

Aún así, sostuvo que las legisladoras han hecho cambios donde pueden, como aprobar una ley de 2019 que establece protecciones laborales para las trabajadoras del hogar.

Pavlovich, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), espera que su ejemplo, criar a tres hijas mientras se desempeñaba como gobernadora, senadora y representante estatal, aliente a las mujeres que se han mostrado reacias a postularse para un cargo. “La gente piensa que no se puede tener una vida familiar cuando se está en política”, dijo. “Pero eso no es cierto.”

No obstante, también ha tenido una relación complicada con los grupos feministas, particularmente debido al aumento de la violencia. Pavlovich solicitó al gobierno federal en junio que aprobara una alerta de violencia de género para el estado. Las organizaciones de mujeres han estado presionando para que eso suceda desde hace años, dijo María Elena Carrera, socióloga y activista en Sonora.

“Ella no reconoció el problema”, explicó Carrera.

Aunque las mujeres en México están más cerca de la paridad de género, algunos piensan que las mujeres políticas en los Estados Unidos tienen más influencia. Carrera dijo que los acontecimientos recientes al norte de la frontera han ofrecido una nueva esperanza a las mujeres mexicanas.

“Todas estamos observando de cerca a Kamala”, declaró.

