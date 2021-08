Por qué no son creíbles las promesas de paz y modernidad de los talibanes en Afganistán

El vocero talibán Zabihullah Mujahid

En una conferencia de prensa en Kabul la semana pasada, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, argumentó que los talibanes de hoy ya no eran el grupo que el mundo recuerda de la última vez que llegó al poder a nivel nacional.

“Nadie saldrá perjudicado en Afganistán”, dijo. “Por supuesto, hay una gran diferencia entre nosotros ahora y hace 20 años”.

Los observadores se apresuraron a aprovechar los signos de compromiso y de divergencia con respecto a la postura de línea dura que ha marcado las actitudes de los talibanes con respecto al papel de las mujeres y las niñas: Las mujeres periodistas volvieron a la pantalla al día siguiente de la caída de Kabul, e incluso entrevistaron a un funcionario talibán en la televisión en directo. El portavoz de la oficina política de los talibanes tuiteó un vídeo de un erudito alineado con los talibanes en el que aconsejaba a las empleadas del hospital que continuaran con su trabajo.

Estos momentos habrían sido difíciles de imaginar durante el anterior gobierno de los talibanes en el país, que duró desde 1996 hasta la invasión de 2001 por las fuerzas lideradas por Estados Unidos.

Pero no era la primera vez que los talibanes intentaban presentar una cara tranquilizadora. Algunas de las garantías oficiales que acompañaron la ascensión del grupo en 1996 tenían un tono similar.

El 27 de septiembre de 1996, las fuerzas talibanes capturaron Kabul de la noche a la mañana, llegando desde todas las direcciones tras un barrido de 15 días en el país. (En agosto de 2021, tardarían 10 días.) El grupo insurgente encontró poca resistencia por parte de las tropas gubernamentales. “La aparente facilidad de la victoria militar de los talibanes ha desconcertado a muchos observadores aquí”, escribió Kenneth J. Cooper, del Washington Post, el 6 de octubre de 1996.

En ese momento, los talibanes eran “poco conocidos” en Estados Unidos, según un titular del Post del 28 de septiembre de 1996. Geopolíticamente, la nación había “salido” del radar de Washington.

“Haremos todo lo posible para que todas las normas y reglamentos del Islam se apliquen sobre el terreno”, anunció Mohammad Abbas Stanikzai, viceministro de Asuntos Exteriores en funciones de los talibanes, en 1996. “Pero en la medida de nuestras posibilidades, queremos establecer un gobierno islámico que no se oponga al mundo moderno”. En la actualidad, Stanikzai es el jefe de la oficina política de los talibanes.

Los talibanes predicaban el imperio de la ley y el retorno del orden, e incluso lanzaban promesas de paz a través de los crepitantes altavoces. Los afganos estaban hartos de años de luchas internas entre facciones y del derramamiento de sangre en la guerra civil de la nación, en medio del desmoronamiento del gobierno comunista instalado por los soviéticos. A través de sus mensajes, los líderes talibanes se posicionaron “no sólo como defensores del Islam, sino como salvadores de Afganistán”, escribió Cooper el 6 de octubre de 1996.

Alrededor de 250.000 residentes de Kabul -principalmente personas educadas y adineradas- huyeron a los territorios del norte del país y a Pakistán la semana de la toma del poder. Pero el líder talibán Mohammad Omar instó a los temerosos residentes de Kabul a quedarse, sugiriendo que estaban más seguros con los milicianos patrullando las calles.

Inmediatamente, un comandante talibán llamado Musa declaró una amnistía para todos los oficiales y soldados del gobierno que se rindieran: “Los talibanes no se vengarán. No tenemos ningún rencor personal. Si el pueblo encuentra a alguien responsable de crímenes en el pasado, lo juzgaremos según la ley islámica”.

Más de dos décadas después, el 17 de agosto de 2021, los talibanes volverían a anunciar una “amnistía” general para los “compatriotas” que hubieran servido anteriormente como intérpretes o en sectores militares y civiles. “No queremos vengarnos de nadie”, dijo Mujahid. “Nadie va a llamar a su puerta para inspeccionarlos”.

Al día siguiente, una evaluación confidencial de la amenaza para las Naciones Unidas afirmaba que los talibanes estaban intensificando su caza, yendo casa por casa, estableciendo puestos de control y amenazando a los familiares de los funcionarios de seguridad afganos, así como a los colaboradores de Estados Unidos y la OTAN.

Hace dos décadas, a pesar de los mensajes que sugerían lo contrario, la venganza anticipada estaba a flor de piel, mucho más que hoy.

En las horas posteriores a la toma del poder por parte del grupo en 1996, el cuerpo hinchado y golpeado del ex presidente Najibullah colgaba, junto al cadáver lleno de cicatrices de su hermano, de una soga colgada de una plataforma de control de tráfico de 6 metros, según informó Kathy Gannon para The Post.

Esta vez, el presidente, Ashraf Ghani, huyó. “Si me hubiera quedado allí, un presidente electo de Afganistán habría sido ahorcado de nuevo ante los propios ojos de los afganos”, dijo Ghani más tarde en un vídeo de Facebook.

En 1996, a los pocos días, los talibanes rompieron sus promesas. Los líderes talibanes prometieron cortar las manos y los pies de los ladrones, y así lo hicieron. Dos mujeres que llevaban ropa que les cubría todo menos los ojos caminaban por una concurrida calle comercial cuando los milicianos talibanes saltaron de un vehículo utilitario y golpearon a las mujeres con la antena de la radio del coche, informó The Post el 3 de octubre de 1996. “¿Por qué? ¿Por qué, hermano mío?”, gritó una de las mujeres, que llevaba un bebé.

El mulá Omar

Al día siguiente, los milicianos sorprendieron a dos hombres robando caramelos. Como castigo, “ennegrecieron la cara de los culpables con humo, les metieron moneda afgana en las orejas y en la nariz y los hicieron desfilar por la ciudad en la parte trasera de una camioneta”, escribió Cooper.

“Para las mujeres de Kabul, ha sido una semana de miedo y de virtual encarcelamiento”, escribió Cooper ese 7 de octubre. Los talibanes habían cerrado todas las escuelas para niñas. Escuadrones de “policías de la moral” del ministerio de Promoción de la Virtud y Eliminación del Vicio llevaron a cabo castigos draconianos para hacer cumplir los códigos de modestia sobre las barbas demasiado finas o los tobillos que se veían.

“No hay ningún problema para ningún afgano que viva libremente en nuestras zonas”, dijo Cooper citando al entonces viceministro de Asuntos Exteriores talibán Stanikzai.

Más tarde, el gobierno islamista fundamentalista prohibiría las cintas de casete y la música en directo, así como los aplausos tras los goles de fútbol, como escribió William Shawcross para The Post en noviembre de 1997.

“Las mujeres, dicen los talibanes, ‘deben caminar suavemente en todo momento’”, escribió Shawcross.

Los líderes talibanes dijeron en una conferencia de prensa el 1 de octubre de 1996 que las restricciones sobre las mujeres y las niñas se mantendrían sólo hasta que se pudieran elaborar normas que permitieran su empleo y educación de forma coherente con el Islam. Un portavoz dijo que eso podría “‘llevar algún tiempo’, sin embargo”, informó Cooper el 3 de octubre de ese año.

Efectivamente, esto llevó algún tiempo. Las escuelas para niñas volvieron a abrirse sólo después de la invasión de las fuerzas lideradas por Estados Unidos y la caída de los talibanes en 2001.

Un mes después de la toma del poder en 1996, el estricto fundamentalismo islámico de los talibanes se había vuelto ampliamente impopular. “Los talibanes ya no son vistos como al principio. Eran bienvenidos”, dijo Mohammed Ghaus, entonces ministro de Asuntos Exteriores en funciones, el 19 de octubre de 1996. “(Ahora) han perdido todo el apoyo del pueblo. El pueblo de Afganistán se da cuenta de que los talibanes no pueden administrar el país”.

“Desde que comenzó su campaña armada para hacerse con el control de Afganistán, los talibanes han prometido que, una vez que tuvieran el país, antes caótico y sin ley, suavizarían sus severas restricciones”, escribió Pamela Constable, del Post, en septiembre de 1998. “En lugar de eso... la represión se ha intensificado”.

Por ahora, el futuro de la vida bajo los talibanes sigue siendo difícil de predecir. Pero muchos se aferran a la esperanza que encuentran de que pueda persistir un modo de vida más liberal, al menos en algunos aspectos.

El representante de UNICEF en Afganistán, Hervé Ludovic De Lys, señaló en una declaración del 18 de agosto una “señal alentadora”: Se han abierto escuelas para los niños, incluidas las niñas, en Herat y Marouf.

Pero algunos no aceptan todavía la palabra de los talibanes.

“Me puedo volver loco cuando encuentro a estas personas que intentan convencerse de que los talibanes han cambiado y cumplen sus promesas y se alinean con sus declaraciones políticas”, dijo a The Post Hosna Jalil, que tenía 9 años cuando cayeron los talibanes en 2001.

Jalil recuerda años de brutalidad, palizas, humillaciones y vivir con miedo cuando iba a la mezquita. Años más tarde, se convirtió en la primera mujer elevada a un alto cargo del Ministerio del Interior en Afganistán.

“Para mí, como afgana, si he vivido bajo el régimen, si he pasado mi infancia bajo su régimen, he luchado, he peleado con ellos durante los últimos 20 años por una gran causa”, dijo. “He luchado por el futuro de nuestras niñas y niños. Te digo que no han cambiado”.

Omar Sadr, politólogo de la Universidad Americana de Afganistán, dijo a The Post que “observando (a los talibanes) desde 1996 hasta ahora, son un movimiento hipócrita, hipócrita en el sentido de que sus declaraciones no coinciden con sus hechos y sus acciones”.

(c) 2021, The Washington Post - Por Sammy Westfall

