Detrás del colapso del ejército afgano: negocios ilícitos y deserciones masivas

REUTERS/Mohammad Ismail

El espectacular colapso del ejército de Afganistán que ha permitido a los combatientes talibanes llegar a las puertas de Kabul el domingo a pesar de 20 años de entrenamiento y miles de millones de dólares en ayuda estadounidense comenzó con una serie de acuerdos negociados en aldeas rurales entre el grupo militante y algunos de los funcionarios de menor rango del gobierno afgano.

Los acuerdos, ofrecidos inicialmente a principios del año pasado, a menudo fueron descritos por funcionarios afganos como un alto el fuego, pero los líderes talibanes de hecho estaban ofreciendo dinero a cambio de que las fuerzas gubernamentales entregaran sus armas, según un oficial afgano y un funcionario estadounidense.

Durante el año y medio siguiente, las reuniones avanzaron al nivel de distrito y luego rápidamente a las capitales de provincia, culminando en una impresionante serie de entregas negociadas por parte de las fuerzas gubernamentales, según entrevistas con más de una docena de oficiales afganos, policías, tropas de operaciones especiales y otros soldados.

Durante la semana pasada, más de una docena de capitales de provincia han caído en las fuerzas talibanes con poca o ninguna resistencia. En la madrugada del domingo, la ciudad de Jalalabad, en poder del gobierno, se rindió a los militantes sin disparar, y las fuerzas de seguridad de los distritos que circunvalan Kabul simplemente se desvanecieron. En cuestión de horas, las fuerzas talibanes llegaron sin oposición a las cuatro entradas principales de la capital afgana.

Fuerzas Especiales afganas REUTERS/Mohammad Ismail

El ritmo del colapso militar ha sorprendido a muchos funcionarios estadounidenses y otros observadores extranjeros, lo que ha obligado al gobierno de Estados Unidos a acelerar drásticamente los esfuerzos para retirar personal de su embajada de Kabul.

Los talibanes capitalizaron la incertidumbre causada por el acuerdo de febrero de 2020 alcanzado en Doha, Qatar, entre el grupo militante y Estados Unidos que pide una retirada estadounidense completa de Afganistán. Algunas fuerzas afganas se dieron cuenta de que pronto ya no podrían contar con el poder aéreo estadounidense y otro apoyo crucial en el campo de batalla y se volvieron receptivas a los enfoques de los talibanes.

“Algunos solo querían el dinero”, dijo un oficial de las Fuerzas Especiales afganas sobre aquellos que primero aceptaron reunirse con los talibanes. Pero otros vieron el compromiso de Estados Unidos con una retirada total como una “garantía” de que los militantes regresarían al poder en Afganistán y querían asegurar su lugar en el lado ganador, dijo. El oficial habló bajo condición de anonimato porque, al igual que otros en este informe, no estaba autorizado a revelar información a la prensa.

El acuerdo de Doha, diseñado para poner fin a la guerra en Afganistán, en cambio dejó a muchas fuerzas afganas desmoralizadas, poniendo de relieve los impulsos corruptos de muchos funcionarios afganos y su tenue lealtad al gobierno central del país. Algunos agentes de policía se quejaron de que no se les había pagado en seis meses o más.

EFE/Sher Khan/Archivo

“Vieron ese documento como el final”, dijo el oficial en referencia a la mayoría de los afganos alineados con el gobierno. “El día que se firmó el acuerdo vimos el cambio. Todo el mundo estaba mirando hacia fuera para sí mismo. Fue como si (Estados Unidos) nos dejara fracasar”.

Las entregas negociadas a los talibanes poco a poco ganaron ritmo en los meses posteriores al acuerdo de Doha, según un funcionario estadounidense y un oficial afgano. Luego, después de que el presidente Joe Biden anunciara en abril que las fuerzas estadounidenses se retirarían de Afganistán este verano sin condiciones, las capitulaciones comenzaron a crecer.

A medida que los militantes expandían su control, los distritos ocupados por el gobierno se quedaron cada vez más sin luchar. Kunduz, la primera ciudad clave invadida por los militantes, fue capturada hace una semana. Días de negociaciones mediadas por ancianos tribales resultaron en un acuerdo de rendición que entregó la última base controlada por el gobierno a los talibanes.

Poco después, las negociaciones en la provincia occidental de Herat dieron lugar a la dimisión del gobernador, altos funcionarios del Ministerio del Interior y de inteligencia y cientos de tropas. El acuerdo se concluyó en una sola noche.

Achin (Afganistán) EFE/EPA/GHULAMULLAH HABIBI/Archivo

“Estaba tan avergonzado”, dijo un funcionario del Ministerio del Interior con sede en Kabul, refiriéndose a la entrega del alto funcionario del Ministerio del Interior Abdul Rahman Rahman en Herat. “Solo soy una persona pequeña, no soy tan grande. Si él hace eso, ¿Qué debo hacer yo?”

Durante el mes pasado, la provincia sureña de Helmand también fue testigo de una rendición masiva. Y cuando los combatientes talibanes se encerraron en la provincia suroriental de Ghazni, su gobernador huyó bajo la protección de los talibanes solo para ser arrestado por el gobierno afgano en su camino de regreso a Kabul.

En la lucha del ejército afgano contra los talibanes han participado varias unidades de élite capaces y motivadas. Pero a menudo se despacharon para proporcionar respaldo a las unidades del ejército y la policía menos bien entrenadas que se han retirado repetidamente bajo la presión de los talibanes.

Un oficial de las fuerzas especiales afganas estacionado en Kandahar que había sido asignado para proteger un cruce fronterizo crítico recordó que un comandante le ordenó que se rindiera. “¡Queremos luchar! Si nos rendimos, los talibanes nos matarán”, dijo el oficial de las Fuerzas Especiales.

REUTERS/Stringer

“No disparen ni un solo tiro”, les dijo el comandante mientras los talibanes pululaban por la zona, relató más tarde el oficial. La policía fronteriza se entregó de inmediato, dejando a la unidad de Fuerzas Especiales sola. Un segundo oficial confirmó el recuerdo de los hechos por parte de su colega.

Sin querer rendirse o luchar por los más bajos, la unidad derribó sus armas, se cambió a ropa de civil y huyó de su puesto.

“Me siento avergonzado de lo que he hecho”, dijo el primer oficial. Pero dijo que si no hubiera huido, “mi propio gobierno me habría vendido a los talibanes”.

Cuando se le preguntó a un oficial de policía afgano sobre la aparente falta de motivación de su fuerza, explicó que no han estado recibiendo sus salarios. Varios policías afganos en primera línea en Kandahar antes de la caída de la ciudad dijeron que no se les había pagado en seis a nueve meses. Las recompensas de los talibanes se han vuelto cada vez más atractivas.

“Sin Estados Unidos, no había miedo a ser atrapados por corrupción. Sacó a los traidores de dentro de nuestro ejército”, dijo un oficial de policía afgano.

Militares del Ejército afgano desplegados en formación en un cuartel afgano MINISTERIO DE DEFENSA DE AFGANISTÁN

Varios oficiales de la fuerza policial de Kandahar dijeron que la corrupción era más culpable del colapso que la incompetencia. “Honestamente no creo que se pueda arreglar. Creo que necesitan algo completamente nuevo”, dijo Ahmadullah Kandahari, un oficial de la fuerza policial de Kandahar.

En los días previos a la captura de Kandahar a principios de este mes, el número de víctimas en la policía se había hecho visible. Bacha, un comandante de policía de 34 años, llevaba más de tres meses retirándose constantemente. Se había encorvado y su atuendo más irregular. En una entrevista, dijo que los repetidos retiros habían magullado su orgullo, pero que no tenía paga lo que lo hacía sentir desesperado.

“La última vez que te vi, los talibanes ofrecían 150 dólares para que cualquier persona del gobierno se rindiera y se uniera a ellos”, dijo a un periodista cuando la entrevista llegaba a su fin. “¿Sabes, cuál es el precio ahora?”

No se rio y varios de sus hombres se inclinaron hacia adelante, ansiosos por escuchar la respuesta.

(c) The Washington Post

SEGUIR LEYENDO: