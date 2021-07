Feroz lucha por el poder en Haití tras el asesinato de Jovenel Moïse mientras el país se desmorona

Una tropa armada del Ejército de Haití vigila la entrada de la Dirección General de la Policía donde están detenidos los sospechosos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, en Puerto Príncipe,

La carrera para llenar el vacío político de Haití después del asesinato del presidente Jovenel Moïse se convirtió en un juego de poder de alto riesgo el sábado, con rivales luchando por el liderazgo de la nación en medio de acusaciones de “golpes” en curso.

La lucha por el control del país se produjo mientras el primer ministro en funciones, Claude Joseph, pedía ayuda a las tropas de Estados Unidos y la ONU. Mientras tanto, lo que queda del Senado, que no funciona, trató de nombrar a uno de los suyos como nuevo presidente en contra de los deseos del gobierno interino.

Las luchas internas podrían complicar cualquier esfuerzo internacional para ayudar a Haití y evitar que se hunda en la violencia.

Cuatro hombres han reclamado la presidencia o el puesto de primer ministro, incluido Joseph, que ha sido ampliamente reconocido a nivel internacional, pero que se enfrenta a un serio desafío a su autoridad en el país. La lucha por el poder pone de manifiesto la extrema fragilidad del Estado haitiano, cuyos cimientos ya estaban al borde del colapso antes de que se produjeran los primeros disparos a primera hora del miércoles contra el complejo de Moïse en las colinas de Puerto Príncipe, la capital.

Desde el asesinato, Haití se ha sumido en una compleja crisis que corre el riesgo de crear una Somalia en el Caribe: un Estado fallido a 1.200 km de la costa de Florida, acosado por la violencia, invadido por la enfermedad, la inflación y el hambre creciente, y controlado por facciones de tipo bélico y gobiernos nominales débiles.

La solicitud de tropas del gobierno de Joseph, mientras tanto, está presentando a la administración Biden su mayor prueba de política exterior en el hemisferio occidental. Pero en Haití, la perspectiva de las fuerzas estadounidenses también divide a una nación cargada de dolorosos recuerdos de intervenciones extranjeras.

“No tenemos ninguna respuesta para esto en la Constitución”, dijo Bernard Gousse, ex ministro de Justicia y experto legal. “Estamos en un desierto constitucional”.

- - -

Ariel Henry, el neurocirujano de 71 años que fue nombrado nuevo primer ministro por Moïse dos días antes de su asesinato, alegó en una entrevista con The Washington Post el sábado que él es el legítimo gobernante de la nación y que Joseph estaba en abierta “rebelión” contra él.

El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph

Dijo que le informaron de que una reunión de seguridad de alto nivel se celebraría sin él. Tras ello, cambió su equipo de seguridad y se trasladó a un lugar seguro para garantizar su protección.

“Empecé a pensar en un golpe de estado” contra la autoridad que le había otorgado Moïse, dijo. “Empecé a preocuparme por mi propia seguridad”.

“Hablaré con [Joseph], y tal vez tenga que hacer alguna acción que le convenza de que tiene que parar”, dijo Henry, y se limitó a decir que recurriría a utilizar una “palanca” no especificada para hacerse con el control de Haití. También criticó el llamamiento de Joseph a las tropas extranjeras por considerarlo prematuro.

“No quiero causar más dificultades en el país”, dijo. “Su forma de actuar podría poner al país en peligro. Podríamos tener mucha violencia. Estoy tratando de impedirlo”.

Joseph declinó una entrevista. Pero Mathias Pierre, ministro de Elecciones y Relaciones Interpartidarias de Haití, dijo que era Henry quien intentaba un “golpe” en un momento en que la nación estaba sufriendo.

“Según la Constitución, quien esté al mando gestionará el país hasta las elecciones, y eso es lo que estamos haciendo”, dijo. “Henry podría estar intentando dar un golpe de estado con la ayuda de los senadores. Yo digo, ¿con qué ley? ¿Con qué constitución es primer ministro? No tiene gobierno”.

El viernes, los miembros del impotente Senado del país -carece de quórum legal debido a la caducidad del calendario electoral- votaron para que el presidente del organismo, Joseph Lambert, fuera el presidente en funciones del país.

Uno de los senadores, Patrice Dumont, dijo que estaba firmemente en contra de un gobierno interino dirigido por Joseph. Pero tampoco firmó la resolución para nombrar un nuevo presidente, porque una decisión así “no puede tomarse en una sala pequeña. Pido una audiencia pública especial, para que expliquen sus razones”.

Un cuarto posible aspirante al poder, Joseph Mécène Jean-Louis, fue declarado presidente provisional por los partidos de la oposición a principios de este año. Jean-Louis aceptó el título, pero ha guardado silencio tras el asesinato.

En la imagen, el presidente provisional de la República de Haití, Joseph Lambert (d), actual titular de la cámara alta (EFE)

- - -

Desde que los africanos esclavizados de la isla La Española se deshicieron del yugo del dominio francés hace más de dos siglos, Haití ha sufrido como pocas otras naciones. La nación se enfrenta al legado del colonialismo y la deuda externa. A esto hay que añadir: Ocupaciones de Estados Unidos y la ONU, dictaduras brutales y acaparamiento de poder interno. Entre las devastadoras catástrofes naturales se encuentra el terremoto de 2010, en el que se calcula que murieron 250.000 personas.

El gobierno de Biden ha dicho que está enviando personal del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional a Haití para evaluar las necesidades del país, pero se ha abstenido de acordar un despliegue de tropas.

En un país que ha sufrido repetidas intervenciones extranjeras -en 2016, las Naciones Unidas reconocieron que sus fuerzas de paz habían desempeñado un papel en un brote mortal de cólera tras el terremoto de 2010-, la sugerencia de enviar tropas al terreno ha despertado pasiones.

“No queremos tropas extranjeras en el país”, dijo Monique Clesca, defensora haitiana de la democracia y ex funcionaria de la ONU. “Estamos traumatizados por el cólera. No confiamos en las [Naciones Unidas]. No confiamos en Estados Unidos. No confiamos en Claude Joseph. La comunidad internacional debería escuchar al pueblo haitiano y respetar nuestra soberanía”.

Incluso mientras Moïse vivía, la autoridad del Estado haitiano estaba diluida, fragmentada y luchando por mantener el orden. Una semana antes del asesinato, bandas armadas arrasaron las calles de Puerto Príncipe, abriendo fuego y matando al menos a 15 personas. Las bandas han incendiado casas, han cometido violaciones y asesinatos sistemáticos, y se han convertido en pequeños imperios basados en redes de extorsión y secuestro.

Según algunas estimaciones, ahora controlan entre el 30 y el 60% del territorio nacional.

La respuesta de las autoridades haitianas es mínima.

El país prácticamente no tiene instituciones que funcionen. Sus fuerzas policiales están plagadas de rivalidades y corrupción. En febrero, Moïse afirmó que el gobierno había desbaratado una conspiración golpista que implicaba a un juez del Tribunal Supremo, lo que llevó a la detención de al menos 20 personas.

Incluso hay versiones controvertidas de la Constitución de Haití.

Según la constitución más reciente -que no está reconocida universalmente- el parlamento debe reunirse en un plazo de 60 días para elegir un nuevo líder provisional en caso de que la presidencia quede vacante durante un cuarto año de mandato, como era el caso de Moïse antes de su muerte. Pero eso no puede ocurrir ahora, porque Haití no tiene un parlamento funcional. En teoría, eso obliga a una cláusula que dejaría al primer ministro al mando.

Joseph ha afirmado que seguía siendo primer ministro en funciones en el momento de la muerte del presidente, y que por tanto debería ser el líder interino de la nación. Henry insiste en que es el primer ministro legítimo, aunque no haya asumido formalmente el poder en el momento del asesinato.

Una versión anterior de la constitución revierte la cadena de mando en primer lugar al presidente del tribunal supremo. Sin embargo, éste falleció a causa del coronavirus el mes pasado.

“La única solución en este momento es que los actores mantengan un diálogo político”, dijo Laurent Weill, experto en Haití de la Unidad de Inteligencia de The Economist. “Pero dado el clima de desconfianza, esto es extremadamente improbable”.

- - -

Estados Unidos ha presionado para que Joseph se mantenga en el camino de las elecciones previstas para septiembre; una promesa que su gobierno ha cumplido. Pero una serie de actores políticos argumentan que las elecciones son efectivamente imposibles mientras las pandillas sigan gobernando las calles.

Eso ha hecho que la lucha por el poder sea ahora aún más acuciante. Quienquiera que ejerza el control del país puede ahora acabar permaneciendo como jefe de Estado durante un período prolongado, dados los problemas que plantea la elección de un nuevo líder legítimo, según los analistas.

“Para mí, es ridículo que el Departamento de Estado hable de elecciones. Alguien acaba de matar al presidente”, dijo Ralph Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. “Hay cuatro facciones enfrentadas de la policía. No hay seguridad. Hay 100 bandas con armas. No hay forma de celebrar elecciones. La gente está demasiado asustada para votar”.

La naturaleza del asesinato ha suscitado más preguntas que respuestas hasta ahora.

El gobierno ha presentado a los atacantes como un escuadrón de 28 miembros de ex-militares colombianos y sus dos intérpretes haitiano-americanos. Sin embargo, al parecer no encontraron prácticamente ninguna resistencia en la casa del presidente, y no tenían ningún plan de huida. La mayoría de ellos permaneció durante horas en zonas cercanas al lugar del asesinato.

Los investigadores que han interrogado a los estadounidenses, los familiares de los hombres colombianos, han sugerido que los hombres no eran conscientes de una misión para matar al presidente - pero tal vez para detenerlo.

El sábado, se informó de que el jefe de la seguridad de Moïse, Dimitri Hérard, viajó a Colombia y Ecuador en mayo. El informe, sin embargo, no revelaba los detalles de su estancia en esos países. Hérard ha sido llamado a interrogatorio en la investigación del asesinato.

El mismo medio de comunicación también publicó mensajes de WhatsApp enviados en abril entre un coronel retirado y varios de los ex militares colombianos que participaron en la operación en Haití.

En Haití, sin embargo, la falta de confianza en la policía ha provocado un amplio escepticismo sobre la investigación, y los líderes de la sociedad civil han expresado su alivio por la participación del FBI y otros grupos policiales internacionales.

“Una investigación internacional es la única manera de averiguar lo que realmente le ocurrió a Jovenel Moïse”, Pierre Espérance, director de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití.

