“Nosotros no tenemos rencores, actuamos en nuestra misión y no nos ofende nadie que tenga opiniones divergentes respecto a lo que hacemos”, me dijo el martes 21 de abril el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y vocero sobre coronavirus del gobierno mexicano, a propósito del editorial que hizo Javier Alatorre, conductor estrella de televisión, el viernes 17.