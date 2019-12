Después, los familiares de Zapata solicitaron a las autoridades retirar el cuadro de la exposición porque la imagen denigra al Caudillo del Sur. “Yo no tengo nada contra los gays”, dijo Jorge Zapata, su nieto. “No sé por qué Bellas Artes, un lugar tan importante para nosotros, expone la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir”. Traducción: los gays están bien cuando se portan decorosamente, pero no vamos a permitir que se apropien de la imagen de mi abuelo, y encima la expongan en un lugar tan importante donde los maricones no deberían de entrar.