Los datos no mienten y la situación sigue sin mejorar. Durazo ha señalado que los homicidios van a la baja pero en realidad no están disminuyendo, simplemente los niveles de crecimiento son menores que los que se registraban previamente. Además, esto comenzó a suceder desde el final de la administración pasada, por lo que no puede considerarse como efecto del gobierno actual.