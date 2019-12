El problema no es que haya crecimiento cero. Eso ha pasado en México antes. El problema es que los expresidentes que tuvieron estancamientos similares, o hasta crisis económicas, al menos las reconocían y se mostraban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para revertirlas. López Obrador no: ni lo reconoce ni se muestra dispuesto a trabajar para revertirlo. Ahí está el núcleo de la desconfianza. Sin confianza no hay inversión, sin inversión no hay éxito económico y, sin él, la Cuarta Transformación del país que dice buscar el presidente se quedará en puro apodo.