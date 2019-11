López Obrador tiene razón al señalar que la estrategia de los presidentes anteriores de movilizar a los militares contra los cárteles no sólo no los derrotó, sino que causó miles de muertes. Aunque su enfoque no es tan pacífico como parece: creó una Guardia Nacional de 60,000 efectivos. Pero esa guardia está distribuida a lo largo de todo el país, y una parte de ella se ha desviado para detener a los migrantes de América Central, en un esfuerzo por apaciguar a la administración de Trump.