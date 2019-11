Afortunadamente, el debate sobre la despenalización del aborto está recobrando fuerza desde hace un par de años. Prueba de ello son las marchas que han tenido lugar no solo en la CDMX si no en el resto del país, en donde mujeres de todas las edades y las clases sociales están alzando la voz reclamando su derecho a interrumpir un embarazo que no desean.