Rafael Higuera Sandoval, el alcalde de Coyuca de Catalán, recientemente le dijo al periódico Milenio que él nunca había visto una situación tan terrible en el área. “No tenemos nada. Ni siquiera tenemos pasto para el ganado, y no cosecharemos un grano de maíz. Si no estamos llorando en este momento, es solo porque somos hombres ". Otras voces de Guerrero ofrecen la misma imagen. “Cosechamos maíz y frijoles como alimento, no vendemos nada”, dijo recientemente un agricultor de Acatepec a 200 millas del sur de Coyuca. “Sin fertilizantes, ni siquiera tendremos comida”.