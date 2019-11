La terapia es una combinación de tres medicamentos que no habrían sido posibles si los científicos que trabajan en laboratorios académicos no hubieran desentrañado la biología básica de la enfermedad. Encontrar el gen era un problema de tipo aguja en un pajar, dijo Collins, y llevó a los científicos a un mal funcionamiento de la proteína que normalmente mantiene el equilibrio adecuado de sal y agua en los pulmones. Hay más de 1,700 mutaciones genéticas que pueden hacer que la proteína funcione mal, pero en la mutación más común, la proteína está mal doblada y no puede llegar al punto correcto en la célula -e incluso si llega a ese punto, no funciona correctamente. La nueva terapia de combinación incluye un medicamento que corrige la proteína mal plegada y dos que activan la proteína correctamente plegada cuando llega al punto correcto de la célula.