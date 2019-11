Esta información le dio matices a mi entendimiento de la festividad. No quería simplemente cambiar una identidad nacionalista fabricada por otra. No quería pensar en México como una cultura sintética y dejar que una reinterpretación comercial tapizara las raíces indígenas y afrolatinas a las que tenía tantas ganas de acceder. La “recuperación”, al final, no es un proceso sencillo. Todavía estaba dejando que hubiera un pensamiento binario, fronterizo, de cómo veía a mi familia y cómo me veía a mí mismo.