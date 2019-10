McCann, quien comenzó como técnico de laboratorio en el hospital en junio de 2015, al principio no dijo nada del “Muro de la Vergüenza” porque era nueva en el trabajo y temía que ella, también, pudiera convertirse en blanco de esas burlas ya quer padece una discapacidad que no fue mencionada. Anteriormente ya había sido maltratada en el hospital por condiciones relacionadas con su discapacidad, los detalles se encuentran redactados en documentos oficiales, pero que no se le comunicaron a nadie cuando ella solicitó el trabajo.