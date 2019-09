"En un mundo donde a las jóvenes se les dice a cada momento que el lugar en el que están no es lo suficientemente buena por miles de razones, la última cosa que necesitan hacer en competencia es escuchar ese tipo de comentarios". Langford, una entrenadora de natación en escuela secundaria al oeste de Anchorage, que además entrena a la joven y sus hermanas desde que eran más pequeñas, escribió del encuentro realizado el viernes en un blog de Medium, el post fue ampliamente compartido. Agregó que "si no te gusta como se ve un traje de baño en el cuerpo de esa chica, entonces no mires; ellas son menores, niñas, y nadie debería estar mirándolas de ninguna otra manera".