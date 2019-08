Debido a que no existen datos federales confiables para los asesinatos policiales, los autores recurrieron a los datos recopilados por Fatal Encounters, un proyecto que utiliza informes de noticias, solicitudes de registros públicos e información de crowdsourcing para contar las muertes relacionadas con los datos oficiales. Los autores señalan que Fatal Encounters fue "respaldado como una fuente sólida de datos" por la Oficina Federal de Estadísticas de Justicia en un informe de 2016, pero advierten que los datos probablemente no cuentan el número de asesinatos involucrados por oficiales: "Si alguna muerte no es cubierta por organizaciones de noticias o no está documentada en registros públicos de búsqueda", señalan," no aparecerá en los datos ".