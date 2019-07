El esposo y la mujer dicen que ellos todavía no saben de quién son los embriones que transfirieron a Anni -que no condujeron a un embarazo exitoso. Todo lo que ellos saben, contaron, tiene que ver con la mujer de Nueva York, identificada por sus iniciales, A.P. en la demanda. Anni Manukyan dijo el miércoles que no tiene ni idea de si hay otro bebé en algún otro lugar como resultado del caos de las mezclas.